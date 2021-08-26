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8 украинских силачей установили мировой рекорд, протащив 330-тонный самолет

Атлеты посвятили достижение 30-летию независимости Украины
Другие
12:20
8 украинских силачей установили мировой рекорд, протащив 330-тонный самолет
фото - Апостроф

В Киеве на аэродроме «Антонов» 8 украинских силачей установили новый мировой рекорд.

Атлеты сдвинули с места и протащили на 4 метра и 30 сантиметров самый большой в мире грузовой самолет Ан-255 «Мрия», приблизительный вес которого вместе с горючим – 330 тонн. На установления рекорда атлеты потратили 1 минуту и 13 секунд.

Рекорд приурочили 30-й годовщине Независимости Украины и 75-летию ГП «Антонов».

Напомним, обладатель мирового рекорда в тяжелой атлетике не смог победить на Олимпиаде в Токио.


Антон Кривенко
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