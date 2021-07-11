Барти выиграла Wimbledon, Забарный интересен итальянским клубам и другие новости за 10 июля

Евро 2020. Италия — Англия. Видео трансляция
22:00
Предлагаем вам главные новости мира за 10 июля.
Полузащитник «Ворсклы» может перебраться в Бельгию.
Литовский бигмэн пополнит «Запорожье».
Георги Цитаишвили не будет выступать за «Ворсклу» в следующем сезоне.
Даяна Ястремская едва не вышла в финал дебютного турнира в сезоне.
«Белый Барс» подписал лучшего молодого игрока УХЛ.
Украинец Сачко вышел в финал турнира в Перудже.
Эшли Барти стала победительницей Wimbledon.
Илья Забарный заинтересовал итальянский клуб.
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