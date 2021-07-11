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Барти выиграла Wimbledon, Забарный интересен итальянским клубам и другие новости за 10 июля

Цитаишвили не будет играть за «Ворсклу»
Другие
08:01
Барти выиграла Wimbledon, Забарный интересен итальянским клубам и другие новости за 10 июля Главное за вчера

Предлагаем вам главные новости мира за 10 июля.

Полузащитник «Ворсклы» может перебраться в Бельгию.

Литовский бигмэн пополнит «Запорожье».

Георги Цитаишвили не будет выступать за «Ворсклу» в следующем сезоне.

Даяна Ястремская едва не вышла в финал дебютного турнира в сезоне.

«Белый Барс» подписал лучшего молодого игрока УХЛ.

Украинец Сачко вышел в финал турнира в Перудже.

Эшли Барти стала победительницей Wimbledon.

Илья Забарный заинтересовал итальянский клуб.

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Теги

Эшли Барти Георгий Цитаишвили Илья Забарный Запорожье

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