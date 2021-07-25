Белодед завоевала бронзу Олимпиады, «Шахтер» выиграл стартовый матч УПЛ

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 2
Сегодня 19
Завтра 2
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кремень - ВПК-Агро 2:0 Окончен
17:00 Горняк-Спорт - Авангард 0:2 Окончен
19:00 Агробизнес - Волынь 2:2 Окончен
19:00 Ужгород - Прикарпатье 0:6 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Колос 0:0 Окончен
19:30 Шахтер - Ингулец 2:1 Окончен
Теннис (4 события из 79) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
06:25 Александр Бублик - Даниил Медведев 0:2 Окончен
09:35 Новак Джокович - Хуго Деллен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Doubles)
Календарь Таблица
09:05 Корне А / Фиона Ферро - Свитолина Э / Ястремская Д 2:0 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
05:00 Leylah Annie Fernandez - Даяна Ястремская 2:1 Окончен
Теннис (2 события из 9) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
07:10 Гаэль Монфис - Илья Ивашка 1:1 3-й сет
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
07:50 Лаура Зигемунд - Элина Свитолина 1:1 3-й сет
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Подолье - Оболонь -:- Запланирован
18:45 Нива Т - Полесье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Металлист-1925 - Рух -:- Запланирован
19:30 Заря - Александрия -:- Запланирован
19:30 Десна - Черноморец -:- Запланирован
Теннис (13 событий из 69) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
06:25 Александер Зверев - Йен Хсун Лю 2:0 Окончен
07:10 Гаэль Монфис - Илья Ивашка 1:1 3-й сет
08:10 Энди Маррей - Felix Auger Aliassime -:- Отменен
10:35 Филипп Кольшрайбер - Стефанос Циципас -:- Запланирован
10:50 Кей Нишикори - Андрей Рублёв -:- Запланирован
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Doubles)
Календарь Таблица
05:00 Киченок Л / Киченок Н - Саня Мирза / Райна А 2:1 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
05:00 Юлия Путинцева - Надя Подорошка 0:1 Снялся
05:00 Каролина Плишкова - Ализе Корне 2:0 Окончен
05:00 Эшлей Барти - Сара Соррибес Тормо 0:2 Окончен
06:50 Сайсай Чжэн - Наоми Осака 0:2 Окончен
07:40 Вероника Кудерметова - Гарбин Мугуруса 0:2 Окончен
07:50 Лаура Зигемунд - Элина Свитолина 1:1 3-й сет
10:25 Петра Квитова - Жасмин Паолини -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Альянс - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - СК Днепр-1 -:- Запланирован

Белодед завоевала бронзу Олимпиады, «Шахтер» выиграл стартовый матч УПЛ

Все новости спорта за 24 июля
Другие
08:57
Белодед завоевала бронзу Олимпиады, «Шахтер» выиграл стартовый матч УПЛ Главное за вчера
фото - ФК Шахтер

Предлагаем вам главные новости из мира спорта за 24 июля.

Даяна Ястремская проиграла в первом круге Олимпиады.

Николай Буценко проиграл в стартовом бою на Играх в Токио.

Павел Коростылев стал четвертым на Олимпиаде.

Элина Свитолина и Даяна Ястремская проиграли в паре в Токио.

Артем Лесюкстал седьмым на Олимпийских играх в Японии.

Дария Белодед стала бронзовым призером Олимпиады.

Уле –Гуннар Сульшер подписал новый контракт с МЮ.

Катерина Козлова вышла в полуфинал турнира WTA.

Василий Ломаченко стал вторым номером рейтинга WBO.

«Верес» отобрал очки у «Колоса» в стартовой встрече УПЛ.

«Олимпик» назвал имя главного тренера.

«Шахтер» обыграл «Ингулец» в первом матче УПЛ.

Денис Беринчик победил Артема Лобова в бою на голых кулаках.

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Динамо Киев Дарья Белодед Павел Коростылев Элина Свитолина Даяна Ястремская

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Другие

Белодед завоевала бронзу Олимпиады, «Шахтер» выиграл стартовый матч УПЛ
Главное за вчера Белодед завоевала бронзу Олимпиады, «Шахтер» выиграл стартовый матч УПЛ
08:57
«Динамо» подписало Рамиреса, Санчо стал игроком МЮ, и другие новости за 23 июля
Главное за вчера «Динамо» подписало Рамиреса, Санчо стал игроком МЮ, и другие новости за 23 июля
24 июля 07:59
Упущенная победа «Ворсклы» в Лиге конференций и старт украинцев на Играх-2020. Главные новости за 22 июля
Главное за вчера Упущенная победа «Ворсклы» в Лиге конференций и старт украинцев на Играх-2020. Главные новости за 22 июля
23 июля 08:46
FAVBET разыграл Jaguar XE
FAVBET разыграл Jaguar XE
22 июля 20:01
Жирный каппер: отзывы о Тони и статистика прогнозов
Жирный каппер: отзывы о Тони и статистика прогнозов Новости партнера
22 июля 11:11
«Черноморец» арендовал у «Динамо» 12 футболистов, Погба может перейти в ПСЖ бесплатно
Главное за вчера «Черноморец» арендовал у «Динамо» 12 футболистов, Погба может перейти в ПСЖ бесплатно
22 июля 09:05
В WADA заявили об улучшении ситуации с допингом в России
В WADA заявили об улучшении ситуации с допингом в России
21 июля 22:50
Полиция арестовала спортивного тренера за создание детской порнографии
Полиция арестовала спортивного тренера за создание детской порнографии
21 июля 22:17
PUMA представляет SPECTRA PACK
PUMA представляет SPECTRA PACK Новости компаний
21 июля 13:37
Все новости

Популярные новости

Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Борьба
19 июля 14:30
163
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 15:05
12
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 09:37
38
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 11:05
7
Все новости