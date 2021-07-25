Белодед завоевала бронзу Олимпиады, «Шахтер» выиграл стартовый матч УПЛ
Предлагаем вам главные новости из мира спорта за 24 июля.
Даяна Ястремская проиграла в первом круге Олимпиады.
Николай Буценко проиграл в стартовом бою на Играх в Токио.
Павел Коростылев стал четвертым на Олимпиаде.
Элина Свитолина и Даяна Ястремская проиграли в паре в Токио.
Артем Лесюкстал седьмым на Олимпийских играх в Японии.
Дария Белодед стала бронзовым призером Олимпиады.
Уле –Гуннар Сульшер подписал новый контракт с МЮ.
Катерина Козлова вышла в полуфинал турнира WTA.
Василий Ломаченко стал вторым номером рейтинга WBO.
«Верес» отобрал очки у «Колоса» в стартовой встрече УПЛ.
«Олимпик» назвал имя главного тренера.
«Шахтер» обыграл «Ингулец» в первом матче УПЛ.
Денис Беринчик победил Артема Лобова в бою на голых кулаках.
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