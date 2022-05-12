Болдирєв: «Я їздив на чемпіонати Європи і світу у москву. Мені дуже прикро, не перестану просити за це пробачення»

Обидва рази він змушував гімн України лунати в столиці росії

Даниїл Болдирєв після своєї другої перемоги на чемпіонаті світу / Фото - International Federation of Sport Climbing

Дворазовий чемпіон світу, чемпіон Європи зі швидкісного скалелазіння Даниїл Болдирєв став гостем етеру проєкту XSPORT «Разом до перемоги!».

Він розповів, як тікав з Донецьку, де народився, як йому серце обливається кров’ю від фото, що присилають з Маріуполя, котрий він зараз представляє, про мрію виграти для України золото Олімпіади-2024.

Проте тему поїздок до москви на переможні для нього чемпіонати Європи і світу ми не підіймали. Колеги вже якось просили пояснити це рішення і, здавалося, що того коментаря достатньо. Однак вже після запису інтерв’ю Даниїл сам попросив висловитися з цього приводу. Точніше, вибачитися перед українцями.

«Я їздив на чемпіонати Європи і світу у москву. Говорити, що у мене не було вибору – це не по-чоловічому. Сьогодні мені прикро, що довелося їхати до росії, до цієї жахливої країни. Якщо українці та наші військові зможуть мені вибачити, то я не перестану просити за це пробачення. Я спортсмен і повинен був робити це, їхати за ліцензією. Але те, що сьогодні відбувається… мені дуже прикро. Хочу, щоб люди це знали. Бо можуть сказати, що я лицемір, що говорю одне, а сам їздив до росії. Я не лицемір, але так, я їздив до росії. Для мене це також біль. Не розумію, чим я тоді керувався. Я щиро говорю, що не перестану вибачатися перед Україною і українцями за те, що їздив туди і зробив таку помилку. Думаю, люди пробачать, зрозуміють, що кожен з нас може робити помилки. Я щиро в цьому каюся».

Відео інтерв’ю з Даниїлом Болдирєвим. В текстовому форматі чекайте розмову з чемпіоном Європи і світу пізніше.