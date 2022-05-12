Болдирєв: «Я їздив на чемпіонати Європи і світу у москву. Мені дуже прикро, не перестану просити за це пробачення»
Дворазовий чемпіон світу, чемпіон Європи зі швидкісного скалелазіння Даниїл Болдирєв став гостем етеру проєкту XSPORT «Разом до перемоги!».
Він розповів, як тікав з Донецьку, де народився, як йому серце обливається кров’ю від фото, що присилають з Маріуполя, котрий він зараз представляє, про мрію виграти для України золото Олімпіади-2024.
Проте тему поїздок до москви на переможні для нього чемпіонати Європи і світу ми не підіймали. Колеги вже якось просили пояснити це рішення і, здавалося, що того коментаря достатньо. Однак вже після запису інтерв’ю Даниїл сам попросив висловитися з цього приводу. Точніше, вибачитися перед українцями.
«Я їздив на чемпіонати Європи і світу у москву. Говорити, що у мене не було вибору – це не по-чоловічому. Сьогодні мені прикро, що довелося їхати до росії, до цієї жахливої країни. Якщо українці та наші військові зможуть мені вибачити, то я не перестану просити за це пробачення.
Я спортсмен і повинен був робити це, їхати за ліцензією. Але те, що сьогодні відбувається… мені дуже прикро. Хочу, щоб люди це знали. Бо можуть сказати, що я лицемір, що говорю одне, а сам їздив до росії.
Я не лицемір, але так, я їздив до росії. Для мене це також біль. Не розумію, чим я тоді керувався. Я щиро говорю, що не перестану вибачатися перед Україною і українцями за те, що їздив туди і зробив таку помилку.
Думаю, люди пробачать, зрозуміють, що кожен з нас може робити помилки. Я щиро в цьому каюся».
Відео інтерв’ю з Даниїлом Болдирєвим. В текстовому форматі чекайте розмову з чемпіоном Європи і світу пізніше.