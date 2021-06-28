Чехия и Бельгия вышли в 1/4 финала Евро-2020, эффектное возвращение Ломаченко
27 июня в мире спорта случилось много чего интересно — матчи плей-офф Евро-2020, победное возвращение Василия Ломаченко очередная победа Макса Ферстаппена. Подводим итоги дня:
Главная новость — победное возвращение Василия Ломаченко, который избил Масайоши Накатани.
Сборная Хорватии накануне встречи с испанцами лишилась лидера команды из-за коронавируса.
Определился судья на матч сборных Украины и Швеции на Евро-2020.
Украинский хавбек сборной Украины Николай Морозюк покинул турецкий «Ризеспор».
Серена Уильямс приняла решение по участию в Олимпийских играх в Токио.
Итальянский клуб проведет переговоры по трансферу форварда «Динамо».
Макс Ферстаппен победил на Гран-при Штирии, оставив два болида Mercedes за спиной.
Форвард Владислав Кулач объявил об уходе из «Ворсклы».
Сборная Чехии преподнесла большую сенсацию, выбив Нидерланды в 1/8 финала Евро-2020.
«Андерлехт» подумывает о продаже Евгения Макаренко летом.
Португалия играла лучше, но, пропустив один мяч, ответить голом Бельгии не сумела. Бельгийцы — в четвертьфинале Евро-2020.
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