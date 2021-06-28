Чехия и Бельгия вышли в 1/4 финала Евро-2020, эффектное возвращение Ломаченко

Главные новости из мира спорта за 27 июня

27 июня в мире спорта случилось много чего интересно — матчи плей-офф Евро-2020, победное возвращение Василия Ломаченко очередная победа Макса Ферстаппена. Подводим итоги дня:

Главная новость — победное возвращение Василия Ломаченко, который избил Масайоши Накатани.

Сборная Хорватии накануне встречи с испанцами лишилась лидера команды из-за коронавируса.

Определился судья на матч сборных Украины и Швеции на Евро-2020.

Украинский хавбек сборной Украины Николай Морозюк покинул турецкий «Ризеспор».

Серена Уильямс приняла решение по участию в Олимпийских играх в Токио.

Итальянский клуб проведет переговоры по трансферу форварда «Динамо».

Макс Ферстаппен победил на Гран-при Штирии, оставив два болида Mercedes за спиной.

Форвард Владислав Кулач объявил об уходе из «Ворсклы».

Сборная Чехии преподнесла большую сенсацию, выбив Нидерланды в 1/8 финала Евро-2020.

«Андерлехт» подумывает о продаже Евгения Макаренко летом.

Португалия играла лучше, но, пропустив один мяч, ответить голом Бельгии не сумела. Бельгийцы — в четвертьфинале Евро-2020.