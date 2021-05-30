«Челси» выиграл Лигу чемпионов, победа сборной Украины по волейболу

Главные новости из мира спорта за 29 мая

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Предлагаем вам самые важные новости из мира спорта, которые произошли в субботу, 29 мая.

Лучано Спаллетти стал новым тренером «Наполи».

Лука Дончич установил очередное достижение в НБА.

Юрген Клопп назван лучшим тренером АПЛ в мае.

«Шахтер» откроет клубный магазин на «Олимпийском».

Новак Джокович выиграл турнир в Белграде.

Сборная Украины завоевала серебро на чемпионате мира по спортивной акробатике.

Джо Уиллок стал лучшим игроком АПЛ в мае.

«Брентфорд» впервые в истории вышел в АПЛ.

Сборные России и США добыли победы на чемпионате мира по хоккею.

Илья Ковтун и Анастасия Бачинская завоевали золото на этапе Кубка мира.

Украина одержала победу на старте Золотой Евролиги.

«Челси» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити».