Еще больше крутого спортивного контента: XSPORT+ теперь на Volia TV

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Хоккей (8 событий из 8) показать все
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02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс 5:0 Окончен
02:00 Каролина Харрикейнс - Вегас Голден Найтс 4:3 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Даллас Старз 1:5 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Аризона Койотис 6:3 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерс 4:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Флорида Пантерс 3:5 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерс 2:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторс 2:4 Окончен
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс 117:107 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Денвер Наггетс 105:110 Окончен
02:00 Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс 125:113 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс 115:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз 128:75 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс 96:106 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс 104:134 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс 107:109 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс 130:92 Окончен
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07:25 Jannik Sinner - Стефанос Циципас 0:3 Окончен
10:30 Felix Auger Aliassime - Даниил Медведев 2:3 Окончен
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02:00 Даниэлле Росе Коллинс - Ализе Корне 2:0 Окончен
04:00 Ига Святек - Кайя Канепи 2:1 Окончен
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19:00 СК Сокол - Альтаир -:- Запланирован
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03:00 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс 118:124 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс 111:105 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Мемфис Гриззлис 110:118 Окончен
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18:00 Химик - БК Одесса -:- Перенесен
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18:00 БК Запорожье - Прометей -:- Запланирован
18:30 Черкасские Мавпы - Будивельник -:- Запланирован
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05:30 Matteo Berrettini - Рафаэль Надаль -:- Запланирован

Еще больше крутого спортивного контента: XSPORT+ теперь на Volia TV

Наш телеканал не оставит равнодушными горячих фанатов спорта во всех его проявлениях
Другие
13:00
Еще больше крутого спортивного контента: XSPORT+ теперь на Volia TV

Один из крупнейших телекомпровайдеров Volia продолжает расширять контент и подключать новые телеканалы. Мы прислушались к мнению наших пользователей и всех поклонников спорта — и вот! Встречайте, украинский спортивный телеканал XSPORT+ теперь на Volia TV!

XSPORT+ не оставит равнодушными горячих фанатов спорта во всех его проявлениях. Все потому, что телеканал предлагает погрузиться в мир:

• трансляций украинских чемпионатов — в частности, хоккейной, волейбольной и баскетбольной Суперлиг;

• футбольные матчи Первой лиги и Кубка Украины;

• боксерские матчи – как международного уровня, так и от лучших промоутерских компаний Украины, взращивающих будущих звезд;

• самые престижные мировые соревнования, среди которых хоккейная и баскетбольная Лига чемпионов, международные первенства по легкой атлетике, бегу, чемпионат Европы по борьбе, гандболу, прыжкам в воду и даже киберспорту;

• турниры по бильярду;

• собственный контент о футболе, боксе, хоккее, единоборстве, рыбалке, экстремальных видах спорта и т. п. («Ледниковый период», XSPORT Review, «Бойцовский клуб», «XSPORT MOTO» и т. д.);

«Мы всегда прислушиваемся к мнению своей аудитории. Понимая, что футбол — одно из самых любимых соревнований украинцев, по договоренности с Megogo мы стали одной из двух платформ, транслирующих эксклюзивный контент УЕФА и лучшие чемпионаты Европы — Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, Суперкубок УЕФА и т. д. Со временем исследование показало, что у абонентов есть немалый интерес к другим видам спорта. Поэтому мы решили расширять свой контент, и сотрудничество с каналом XSPORT+ — важный шаг в этом направлении. Теперь абоненты Volia TV смогут наслаждаться большим количеством национальных и международных матчей, турниров и соревнований по гандболу, хоккею, баскетболу и т. д. Это совершенно новый телеопыт для украинских зрителей, и мы надеемся, что он принесет не только радость от просмотра, но и в целом поможет популяризировать спорт и культуру по всей стране», — комментируют в компании Volia.

Генеральный директор XSPORT и XSPORT+ Олег Шадрунов отметил, что запуск XSPORT+ у провайдера Volia является важным шагом для развития спорта в Украине:

«Volia — крупнейший кабельный оператор Украины, а Volia TV — одна из перспективных ОТТ-платформ, поэтому присутствие на них канала XSPORT+, который транслирует большое количество национальных соревнований, положительно повлияет как на болельщиков, так и на украинский спорт. Главная перспектива состоит в том, что украинские соревнования станут еще более доступными для зрителя. Это шаг по пути развития спорта Украины и культуры его потребления».

Уже сегодня Volia TV является одной из самых больших площадок для просмотра спортивного контента. Кроме XSPORT и XSPORT+, поклонникам спорта доступны такие телеканалы, как Extreme Sports, Fastandfunbox HD, Fightbox HD, Setanta Sports, «Первый автомобильный», Viasat Sport, «Рыбалка ТВ», «Трофей», Shakhtar TV HD и «MEGOGO Футбол», которые доступны как онлайн, так и в кабельной сети. Это немало, но нет предела совершенству – поэтому в 2022 году абонентов Volia TV ждет еще много приятных сюрпризов и нового тематического контента.

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