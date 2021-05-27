ЧМ-2021. Швейцария – Словакия. Видео трансляция
16:15
Предлагаем вам главные новости мира спорта за 26 мая.
Сергей Ребров отказался возглавить АЕК.
Украина пропустит командный чемпионат Европы по легкой атлетике.
Роман Безус довызван в сборную Украины.
Женская сборная Украины по баскетболу с победы начала отбор на Олимпиаду.
Ангелина Калинина и Илья Марченко пробились в финал квалификации Roland Garros, а Сергей Стаховский проиграл в отборе.
Назван MVP сезона в Евролиге.
Сборная Нидерландов назвала заявку на Евро-2020.
Молодежная сборная Украины проиграла первый матч на турнире имени Лобановского.
Леся Цуренко снялась с квалификации Roland Garros.
Антонио Конте покинул «Интер».
«Вильярреал» обыграл МЮ и стал победителем Лиги Европы.
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