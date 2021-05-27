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Главные новости мира спорта за 26 мая

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Главные новости мира спорта за 26 мая
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Предлагаем вам главные новости мира спорта за 26 мая.

Сергей Ребров отказался возглавить АЕК.

Украина пропустит командный чемпионат Европы по легкой атлетике.

Роман Безус довызван в сборную Украины.

Женская сборная Украины по баскетболу с победы начала отбор на Олимпиаду.

Ангелина Калинина и Илья Марченко пробились в финал квалификации Roland Garros, а Сергей Стаховский проиграл в отборе.

Назван MVP сезона в Евролиге.

Сборная Нидерландов назвала заявку на Евро-2020.

Молодежная сборная Украины проиграла первый матч на турнире имени Лобановского.

«Верес» вышел в УПЛ.

Леся Цуренко снялась с квалификации Roland Garros.

Антонио Конте покинул «Интер».

«Вильярреал» обыграл МЮ и стал победителем Лиги Европы.

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Теги

Вильярреал Манчестер Юнайтед Леся Цуренко Сергей Стаховский Катарина Завацкая Антонио Конте

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