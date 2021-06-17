Италия первой вышла в 1/8 на Евро, возвращение «Металлиста», хоккейное примирение в Украине и другие топ-новости 16 июня

Главные спортивные события прошедшего дня

Фото: uefa.com

В среду, 16 июня, в мире спорта состоялось множество интересных событий. Мы собрали для вас все самое важное по итогам прошедшего дня.

Сборная Италии добыла уверенную победу над Швейцарией и гарантировала себе выход в 1/8 финала Евро. Также в этот игровой день Россия обыграла Финляндию, а Уэльс оказался сильнее Турции.

Мадридский «Реал» официально сообщил об уходе из клуба своего капитана Серхио Рамоса.

Во втором круге турнира WTA в Берлине украинка Элина Свитолина проиграла россиянке Екатерине Александровой.



Исполком УАФ разрешил переименовать харьковский «Металл» в «Металлист», который в новом сезоне может сыграть в УПЛ.

Организаторы Wimbledon по wild card пригласили на турнир Энди Маррея и Винус Уильямс.

Баскетбольная «Барселона» украинца Артема Пустового выиграла чемпионат Испании, одолев в финальной серии до двух побед мадридский «Реал».



Федерация хоккея Украины и Украинская хоккейная лига отозвали судебные иски друг против друга и договорились о сотрудничестве.

