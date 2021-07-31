Китай с 21 золотой медалью лидирует в неофициальном зачете Олимпиады

В топ-3 также Япония и США

фото - НОК Украины

Сборная Китай занимает первое общекомандное место по количеству завоеванных медалей в неофициальном зачете Олимпийских игр в Токио. В активе китайцев 21 золото, 13 серебряных наград и 12 бронзовых.

На второй позиции команда Японии – у них 17 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей. У США, которые расположились на третей строчке, 16 первых мест, 17 вторых и 13 третьих.

Сборная Украины в данный момент занимает 65 позицию с пятью бронзовыми наградами.