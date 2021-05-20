Красивый праздник. Украинские спортсмены встретили День вышиванки
Много ярких и красивых фото
20 мая 18:44
Элина Свитолина и Анна Музычук / Фото - Instagram
Каждый год в третий четверг мая празднуется День вышиванки. На этот раз он выпал на 20 мая. И украинские спортсмены решили поддержать традицию – надели одежду с национальным орнаментом.
У кого-то это праздничная вышиванка, а кто-то нашел в шкафу только форму национальной команды. Каждый встретил праздник по-своему:
Элина Свитолина
Жан Беленюк
Анна Музычук
Виктор Захаров
Елена Пидгрушная
Сборная Украины по футболу
Оксана Баюл
Ольга Саладуха
Лилия Подкопаева
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