Красивый праздник. Украинские спортсмены встретили День вышиванки

Много ярких и красивых фото

Тема дня

Элина Свитолина и Анна Музычук / Фото - Instagram

Каждый год в третий четверг мая празднуется День вышиванки. На этот раз он выпал на 20 мая. И украинские спортсмены решили поддержать традицию – надели одежду с национальным орнаментом.

У кого-то это праздничная вышиванка, а кто-то нашел в шкафу только форму национальной команды. Каждый встретил праздник по-своему:

Элина Свитолина

Жан Беленюк

Анна Музычук

Виктор Захаров

Елена Пидгрушная

Сборная Украины по футболу

Оксана Баюл

Ольга Саладуха

Лилия Подкопаева