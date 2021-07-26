Победа 13-летней японки в скейтбординге и другие медали третьего дня Олимпиады

В понедельник в Токио был разыгран 21 комплект наград

В понедельник, 26 июля, на Олимпиаде в Токио был разыгран 21 комплект наград. Предлагаем вам список всех медалистов дня.

Стрельба из лука. Командный турнир. Мужчины

Финал. Республика Корея – Китайский Тайбей – 6:0

Матч за третье место. Япония – Нидерланды – 5:4

Спортивная гимнастика. Командный турнир. Мужчины

Золото: Россия

Серебро: Япония

Бронза: Китай

Гребля на байдарках и каноэ. Слалом. Мужчины.

Золото: Беньямин Савшек (Словакия)

Серебро: Лукаш Роан (Чехия)

Бронза: Сидерис Тасиадис (Германия)

Маунтин-байк. Дисциплина кросс-кантри. Мужчины

Золото: Томас Пидкок

Серебро: Матиас Флюгкикер

Бронза: Давид Серрано Валеро

Синхронные прыжки в воду. 10 м. Мужчины

Золото: Великобритания

Серебро: Китай

Бронза: Россия

Фехтование на саблях. Мужчины.

Матч за бронзу: Такахиро Шикине (Япония) – Александер Чоупенич (Чехия) – 8:15

Финал. Даниэле Кароззо (Италия) – Ка Лонг Чеунг (Гонконг) – 11:15

Фехтование на саблях. Женщины.

Матч за бронзу: Манон Бруне (Франция) – Анна Мартон (Венгрия) – 15:6

Финал: София Познякова (Россия) – Софья Великая (Россия) – 15:11

Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. Финал

Шохей Оно (Япония) – Лаша Шавдатуашвили (Грузия) – победа Оно благодаря вазари.

Дзюдо. Женщины. До 57 кг. Финал

Лионель Сисик (Франция) – Нора Гжакова (Косово) – победа Гжаковой благодаря иппону.

Стрельба из пистолета. Дисциплина скит. Мужчины

Золото: Винсент Хенкок (США)

Серебро: Йеспер Хансен (Дания)

Бронза: Абдула Альрашиди (Кувейт)

Стрельба из пистолета. Дисциплина скит. Женщины

Золото: Амбер Инглиш (США)

Италия: Диана Бакоси (Италия)

Бронза: Венг Мей (Китай)

Скейтбординг. Дисциплина стрит. Женщины

Золото: Момиджи Нишия (Япония)

Серебро: Райса Леал (Бразилия)

Бронза: Фуна Накаяма (Япония)

Плавание. 100 м баттерфляем. Женщины

Золото: Маргарет Макнейл (Канада)

Серебро: Юфей Жанг (Китай)

Бронза: Эмма Маккеон (Австралия)

Плавание. 100 м брассом. Мужчины

Золото: Адам Пити (Великобритания)

Серебро: Арно Камминга (Нидерланды)

Бронза: Николо Мартиненги (Италия)

Плавание. 400 м вольным стилем. Женщины

Золото: Ариарне Титмус (Австралия)

Серебро: Катлин Лидеки (Австралия)

Бронза: Бингли Ли (Китай)

Плавание. Эстафета 4х100 м вольным стилем. Мужчины

Золото: США

Серебро: Италия

Бронза: Австралия

Настольный теннис. Микс. Финал.

Шивен Лю / Ксин Ксю – Мима Ито / Юн Мизутани – 3:4

Тхэквондо. До 67 кг. Финал. Женщины

Матеа Йелич (Хорватия) – Лоурен Уильямс (Великобритания) – 25:22

Тхэквондо. До 80 кг. Финал. Мужчины

Максим Харамцов (Россия) – Салех Эльшарабати (Йордания) – 20:9

Триатлон. Мужчины.

Золото: Кристиан Блюмменфельт (Норвегия)

Серебро: Алекс Йе (Великобритания)

Бронза: Хейден Вилд (Новая Зеландия)

Тяжелая атлетика. Женщины. 55 кг

Золото: Хедилин Диас (Филиппины)

Серебро: Куин Лиао (Китай)

Бронза: Зульфия Чинсханло (Казахстан)

Что касается выступления украинцев, то из хорошего стоит отметить проход дальше в теннисном турнире Элины Свитолиной и сестер Киченок, а также попадание Камилы Конотоп в топ-5 соревнований по тяжелой атлетике.

Из негативного же – вылет в первом раунде фехтования на саблях Ольги Харлан, а также прекращение борьбы в настольном теннисе от Коу Лея.