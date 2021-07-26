Победа 13-летней японки в скейтбординге и другие медали третьего дня Олимпиады
В понедельник, 26 июля, на Олимпиаде в Токио был разыгран 21 комплект наград. Предлагаем вам список всех медалистов дня.
Стрельба из лука. Командный турнир. Мужчины
Финал. Республика Корея – Китайский Тайбей – 6:0
Матч за третье место. Япония – Нидерланды – 5:4
Спортивная гимнастика. Командный турнир. Мужчины
Золото: Россия
Серебро: Япония
Бронза: Китай
Гребля на байдарках и каноэ. Слалом. Мужчины.
Золото: Беньямин Савшек (Словакия)
Серебро: Лукаш Роан (Чехия)
Бронза: Сидерис Тасиадис (Германия)
Маунтин-байк. Дисциплина кросс-кантри. Мужчины
Золото: Томас Пидкок
Серебро: Матиас Флюгкикер
Бронза: Давид Серрано Валеро
Синхронные прыжки в воду. 10 м. Мужчины
Золото: Великобритания
Серебро: Китай
Бронза: Россия
Фехтование на саблях. Мужчины.
Матч за бронзу: Такахиро Шикине (Япония) – Александер Чоупенич (Чехия) – 8:15
Финал. Даниэле Кароззо (Италия) – Ка Лонг Чеунг (Гонконг) – 11:15
Фехтование на саблях. Женщины.
Матч за бронзу: Манон Бруне (Франция) – Анна Мартон (Венгрия) – 15:6
Финал: София Познякова (Россия) – Софья Великая (Россия) – 15:11
Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. Финал
Шохей Оно (Япония) – Лаша Шавдатуашвили (Грузия) – победа Оно благодаря вазари.
Дзюдо. Женщины. До 57 кг. Финал
Лионель Сисик (Франция) – Нора Гжакова (Косово) – победа Гжаковой благодаря иппону.
Стрельба из пистолета. Дисциплина скит. Мужчины
Золото: Винсент Хенкок (США)
Серебро: Йеспер Хансен (Дания)
Бронза: Абдула Альрашиди (Кувейт)
Стрельба из пистолета. Дисциплина скит. Женщины
Золото: Амбер Инглиш (США)
Италия: Диана Бакоси (Италия)
Бронза: Венг Мей (Китай)
Скейтбординг. Дисциплина стрит. Женщины
Золото: Момиджи Нишия (Япония)
Серебро: Райса Леал (Бразилия)
Бронза: Фуна Накаяма (Япония)
Плавание. 100 м баттерфляем. Женщины
Золото: Маргарет Макнейл (Канада)
Серебро: Юфей Жанг (Китай)
Бронза: Эмма Маккеон (Австралия)
Плавание. 100 м брассом. Мужчины
Золото: Адам Пити (Великобритания)
Серебро: Арно Камминга (Нидерланды)
Бронза: Николо Мартиненги (Италия)
Плавание. 400 м вольным стилем. Женщины
Золото: Ариарне Титмус (Австралия)
Серебро: Катлин Лидеки (Австралия)
Бронза: Бингли Ли (Китай)
Плавание. Эстафета 4х100 м вольным стилем. Мужчины
Золото: США
Серебро: Италия
Бронза: Австралия
Настольный теннис. Микс. Финал.
Шивен Лю / Ксин Ксю – Мима Ито / Юн Мизутани – 3:4
Тхэквондо. До 67 кг. Финал. Женщины
Матеа Йелич (Хорватия) – Лоурен Уильямс (Великобритания) – 25:22
Тхэквондо. До 80 кг. Финал. Мужчины
Максим Харамцов (Россия) – Салех Эльшарабати (Йордания) – 20:9
Триатлон. Мужчины.
Золото: Кристиан Блюмменфельт (Норвегия)
Серебро: Алекс Йе (Великобритания)
Бронза: Хейден Вилд (Новая Зеландия)
Тяжелая атлетика. Женщины. 55 кг
Золото: Хедилин Диас (Филиппины)
Серебро: Куин Лиао (Китай)
Бронза: Зульфия Чинсханло (Казахстан)
Что касается выступления украинцев, то из хорошего стоит отметить проход дальше в теннисном турнире Элины Свитолиной и сестер Киченок, а также попадание Камилы Конотоп в топ-5 соревнований по тяжелой атлетике.
Из негативного же – вылет в первом раунде фехтования на саблях Ольги Харлан, а также прекращение борьбы в настольном теннисе от Коу Лея.
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