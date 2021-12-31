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Проделал невероятную работу. Сильнейший человек в мире показал невероятную форму

Бьернссон очень сильно подсушился ради боксерского поединка
Другие
31 декабря 2021г. 20:29
Проделал невероятную работу. Сильнейший человек в мире показал невероятную форму
Хафтор Бьернссон / Фото: Инстаграм

Автор многих мировых рекордов и сильнейший человек в мире Хафтор Бьернссон после завершения карьеры стронгмена показал какую сухую форму набрал за менее чем год.


Отметим, что после ухода из стронгмэна Бернссон проводит выставочные поединки по боксу.

Напомним, Бьернссон встретился с Тайсоном Фьюри и выглядел монстром на фоне чемпиона мира по боксу.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Теофимо Лопес проверил крепость пресса Бьернссона.


Карен Агабекян
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