PUMA представляет SPECTRA PACK Новости компаний

Накануне Токио 2020 спортивный бренд PUMA представляет обновленную линейку специализированнойбеговой обуви и экипировки

Специально под запуск нового бегового дропа, Puma объединила в одной фотосессии известных атлетов, хореографов, арт-художников и спортивных функционеров.

Накануне Токио 2020, спортивный бренд PUMA представляет обновленную линейку специализированнойбеговой обуви и экипировки – SPECTRA PACK.

В линейку SPECTRA PACK вошли последние, супер-технологические, модели Puma:

- Deviate Nitro – топовые скоростные беговые кроссовки на длинные дистанции с применением карбоновой пластины,

- Magnify Nitro – комфортные и безопасные беговые кроссовки для повседневной джоггинга, идеальные, как для опытных бегунов, так и для начинающих.

Также, коллекция включает технологическую и надежную экипировку.

Философия SPECTRA демонстрирует важность объединения усилий для достижения единой цели, а общий паттерн для всей коллекции это множество параллельных лучей в цветах солнечного спектра.

Хотя каждый отдельный элемент паттерна красивый сам по себе, но только в совокупности они формируют разнообразную палитру цветов, способствует ярким эмоциям. Этим бренд в который раз подчеркивает, что только объединившись можно достичь высшей цели и глобальных изменений как в спорте, так и в жизни.

Специально под запуск нового дроп Puma объединила в одной фотосессии известных атлетов, хореографов, арт-художников и спортивных функционеров.

Среди них – призеры Олимпийских игр Кристина Стуй и Наталья Тобиас, ведущие легкоатлеты Юрий Кищенко, Анастасия Брызгина, Яна Гладийчук и чемпионы забегов с препятствиями Владислав Харенко и Светлана Пархомчук. Известные хореографы и многократные победители международных танцевальных соревнований Лилия Недзельская и Дмитрий Внуков, организатор популярных забегов Color Run и Wings For Life Игорь Крицак, известная украинская художница Леся Недзельская и другие.

Линейка NITRO от PUMA получила высокий рейтинг в беговых критиков и глобальное спортивное признание в частности из-за доступности высоких спортивных технологий широкому кругу бегунов.

Больше о технологии и модели можно узнать на официальном сайте Puma и в официальных магазинах PUMA, где отныне представлена ​​полная беговая линейка SPECTRA PACK на базе NITRO, и другие спортивные коллекции.