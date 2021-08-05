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Ставки на спорт. Советы для начинающих Новости партнера

Кто из нас может похвастаться знакомыми букмекерами?
Другие
5 августа 12:28
Ставки на спорт. Советы для начинающих

О букмекерских конторах слышали практически все. Но мало кто решался делать в них ставки на спорт. Наиболее частая причина – неуверенность в том, что на этом можно действительно хорошо заработать. А спросить об этом не у кого. Кто из нас может похвастаться знакомыми букмекерами? Вот именно. Можно поискать ответы на вопросы во всемирной паутине. Однако сколько пользователей – столько и мнений. И среди этих зачастую противоречивых позиций крайне сложно найти ответ – как ставить на спорт и выигрывать? 

В этой статье вы найдете рекомендации профессионалов и советы для начинающих, а также получите представление о том, как это работает.

В настоящее время букмекерских контор очень много. Как правильно выбрать и не ошибиться? Но сначала нужно разобраться в том, что же это такое – ставки на спорт. Существует специальный термин – беттинг. Вот с его основными правилами и понятиями стоит разобраться, а потом уже выбирать походящих букмекеров. Действительно, ставками  можно заработать огромные деньги. Но в равной степени столько же и проиграть. Не имея хотя бы начальной подготовки, минимума знаний, но при этом – максимум азарта, вы заранее будете обречены не неудачу. Важно ставить правильные цели и выбирать соответствующие варианты их достижения и реализации.

Что такое беттинг? 

Беттинг – это пари. Его заключают между собой букмекерская компания и тот, кто играет (игрок). Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, предлагающем такие услуги, либо зайти в офис, где принимают ставки «вживую». После этого игроку необходимо сделать ставку на какое-либо событие (спортивный матч или соревнование на основе видеоигры – так называемые киберспортивные матчи). Следующий шаг – указать сумму, на которую будет совершена сделка (пари) и подтвердить ставку. 

Далее все просто. Если выбранный матч завершается согласно прогнозу игрока, то ставка выигрывает. Он получает и сумму ставки, и вознаграждение за нее. Если же нет – ничего не получает.  

Существует понятие коэффициента ставки. Он рассчитывается букмекерами с учетом статистики команд, отдельных игроков, количества выигрышей и проигрышей и т.д. Этот коэффициент является показателем вероятности того или иного события. 

Европейская практика использует коэффициенты в виде десятичной дроби. Именно такими пользуются и отечественные букмекеры. В случае удачного прогноза игрока сумма, которую он поставил, будет умножена на коэффициент ставки. Это и есть окончательная сумма выигрыша. Однако зачислена она будет на счет игрока только в том случае, если прогноз осуществился удачно.

Коэффициенты не являются константой. В некоторых  событиях (например, live-матчах) ставку необходимо сделать в процессе матча. И тогда котировка будет зависеть от таких показателей, как размер и количество сделанных ставок. Букмекер предлагает «цену» ставки (так профессионалы называют коэффициент), а игрок решает – согласиться на нее или отказаться. 

Реально ли на этом заработать?

На спортивных ставках можно заработать, и много. Существуют рейтинги прогнозов, составляемые аналитиками. Они показывают частоту успешности или неудач определенных событий. Конечно, даже имея подобную аналитику, нельзя быть уверенным в абсолютном выигрыше, так как статистика (хоть это и точная дисциплина) имеет погрешность. 

Тем не менее заработать на ставках реально, нужно правильно использовать рейтинги и разбираться в информации.

Совет № 1. Проигрыш не означает полную неудачу

Любая игра призвана доставлять удовольствие, а не стресс. При этом разочарования избежать не удастся – и победа, и поражение имеют одинаковую вероятность в каждой игре. Может случиться так, что первые ставки приведут к проигрышу. И последующие за ними – тоже. Будьте готовы к тому, что выигрыш случится не сразу. Это не повод разочаровываться, а наоборот – развивать логическое мышление и грамотно использовать аналитическую информацию. 

Учитывая нестабильность выигрышей, не стоит делать из ставок на спорт основной источник заработка. Пусть лучше это будет хобби, которое приносит удовольствие и прибыль. Профессионалы советуют делать ставки не на всю сумму баланса сразу, а только на его десятую часть. Просмотр трансляций подарит игроку эмоциональное удовольствие, а верный и удачный прогноз принесет денежное вознаграждение. 

Совет № 2. Держать руку на пульсе баланса

Многие букмекеры (сайты) предлагают игрокам в личных кабинетах раздел статистики (учета всех проигрышей и выигрышей). Зачем это нужно? Многие начинающие пользователи стремятся заработать как можно больше денег сразу. И делают ставки на всю сумму баланса. А в случае неудачи теряют сразу все. Опытные игроки советуют ставить на ту сумму, с которой вы готовы расстаться без особых сожалений. 

Вторая ошибка начинающих – увеличивать сумму ставки после выигрыша. Они уверены в том, что и следующий прогноз будет удачным, а проигрыши больше не случатся. Это приводит к тому, что они очень быстро проигрывают все деньги. Именно для этого и нужен учет выигрышей и проигрышей – чтобы проанализировать и сделать правильные выводы. 

Совет № 3. Информация нужна и важна

Уметь работать с информацией – навык определенно необходимый в любых ситуациях, а особенно для тех, кто собирается ставить на спорт. Вера в команду – недостаточное условие для выигрыша. Статистика и аналитика – существенная помощь для того, чтобы правильно поставить. Каждый матч уникальный, ведь команды имеют разный состав, форму игроков и т.д. Кроме того, не стоит забывать и о форс-мажорных ситуациях. Профессиональные игроки, которые ставят довольно долго, часто делают прогнозы намного лучше букмекеров, обладающих математическим преимуществом. Но и они не застрахованы от проигрышей и неудач. 

Совет № 4. Обучение

Учиться никогда не поздно. В этом случае – тоже. Любая игра имеет основной набор понятий и терминов, которые необходимо знать, чтобы выиграть. Букмекерские конторы предлагают широкий набор событий (их может быть даже более 500). Но есть и более сложные виды ставок, делать которые желательно со специальными знаниями. Без них начинающий игрок рискует остаться в проигрыше. 

Новичкам важно знать, что букмекеры предлагают делать ставки на европейский гандикап и на азиатский (гандикап – отражение лидерства на предыдущих этапах для учета на старт  последующих). Они имеют разницу в расчетах и, соответственно, разный результат. При этом при расчете таких ставок букмекеры могут использовать различные источники информации, которые часто не совпадают. А это может привести к проигрышу пользователя. 

Чтобы избежать таких случаев, профессионалы рекомендуют обучиться и детально разобраться в терминологии и особенностях ставок. Коэффициенты также имеют немаловажное значение. Если они переоценены, это может привести к потерям. Но не стоит разочаровываться – все приходит с опытом. И умение правильно делать ставки тоже можно развить. 

Совет № 5. Понимание механизмов работы ставок 

Начиная работать с букмекерской конторой, нужно сразу определиться, на какую сумму вы готовы делать ставки. Профессиональные игроки советуют не повышать свой банк. Если вы часто выигрываете, это не означает, что и дальше все будет так же гладко. Сумму ставки не стоит повышать. Новичку важно понять логику работы ставок и уметь анализировать. А это возможно лишь в случае постоянной практики. Одна-две ставки в месяц не дадут возможности научиться делать верные прогнозы. Поэтому лучше делать ставки на небольшую сумму, анализировать статистику и учиться. 

Каждая букмекерская контора имеет разный спектр услуг. Одни предлагают ставки на 40 и более видов спорта, а другие – не более 20. Имеет значение и вид спорта, который вы предпочитаете. 

Критериев выбора букмекеров много. Среди них самыми важными являются коэффициенты и маржа (аналог понятия «прибыль»). Разные конторы предлагают на одно и то же событие разные коэффициенты. Они могут различаться всего на несколько десятых, однако для ставок на дистанции это имеет огромное значение.

На рынке представлено огромное множество букмекерских контор, заинтересованных в клиентах. Поэтому каждая из них старается предоставить условия лучшие, чем у конкурентов. 

Многие новички делают ошибку, выбирая для ставок любимые команды или конкретных игроков. Это мешает объективно оценить шансы на выигрыш и зачастую приводит к неудачам. 

Удача в беттинге – это разделение ставок и эмоций. Излишняя эмоциональность не дает сделать верный прогноз, а ряд неудач приводит к тому, что игрок разочаровывается в пари. Но и излишняя холодность также вредит. Здоровый азарт увеличивает шансы на выигрыш, приносит удовольствие и прибыль. 

Кроме того, иногда игроки делают ставки не на тот вид спорта, который предпочитают, из-за отсутствия ставок, например. А понимание правил игры не менее важно, чем анализ статистики. 

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать: грамотное распределение банка, анализ информации, обучение и здоровый азарт – вот условия удачи в беттинге. 

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