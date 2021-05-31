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Стильное оформление окон для спортивного зала Новости компаний

Демократичная цена позволяет оборудовать помещение даже с большим количеством окон с минимальными затратами
Другие
13:36
Стильное оформление окон для спортивного зала

Строгий минималистичный дизайн спортзалов требует особого подхода. Для поддержания оптимального уровня естественного освещения подойдут жалюзи. Демократичная цена позволяет оборудовать помещение даже с большим количеством окон с минимальными затратами. 

Какие жалюзи выбрать

В первую очередь стоит определиться со стилистикой помещения. Производители предлагают широкую палитру расцветок, фактур, типов конструкций. Виды жалюзи на пластиковые окна, в которых сбалансирована практичность и привлекательный внешний вид:

  • Вертикальные. Подходят для панорамных окон. Длину ламелей выбирают до подоконника или до пола. 
  • Рулонные шторы. Станут прекрасным элементом декора зала для йоги. Делают обстановку в помещении уютной.
  • Горизонтальные жалюзи на окна. Практичная конструкция, устанавливается не только в зале, но и в коридорах, раздевалках, душевых. 

Ролеты выступают как элементом декора, так и важным параметром обустройства комфортного пространства для занятий спортом.

 

На что обратить внимание при выборе

Чтобы жалюзи удачно вписались в интерьер помещения и выполняли свои защитные функции, необходимо правильно их подобрать. Следует определиться с ключевыми параметрами:

  • Тип конструкции: вертикальные, горизонтальные, рулонные.
  • Материал: ткань, пластик, дерево, бамбук.
  • Способ установки: на створку, в проем, на стену, на потолок.
  • Система управления: вручную, дистанционная. 

Чтобы конструкция функционировала правильно, прежде чем купить изделие, проводят замеры. Доверьте эту процедуру профессионалам из Жалюзи-Сервис, заказав жалюзи от производителя с установкой. Все, что вам понадобится, — доступ в интернет! Магазин предлагает различные конструкции, занимается их изготовлением, продажей и монтажом. Предусмотрена доставка по Украине. 


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