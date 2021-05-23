Украина стала четвертой по итогам чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште

Первая тройка команд была вне конкуренции





Герои чемпионата Европы: Михаил Романчук и Марта Федина

В Будапеште завершился чемпионат Европы по водным видам спорта, по итогам которого сборная Украины заняла четвертое общекомандное место.



Украинские спортсмены завоевали 14 медалей – 7 золотых, 5 серебряных и две бронзовые.

Золотые медали:

Синхронное плавание. Техническое соло. Марта Федина

Синхронное плавание. Команды. Произвольная комбинация. Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Олеся Деревянченко, Марта Федина, Вероника Гришко, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно

Синхронное плавание. Произвольная группа. Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно

Синхронное плавание. Хайлайт. Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Марта Федина, Вероника Гришко, Анна Носова, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно

Прыжки в воду. Синхронные прыжки в миксте с вышки 10 м. Ксения Байло, Алексе Середа

Плавание. 800 м вольным стилем. Михаил Романчук

Плавание. 1500 м вольным стилем. Михаил Романчук

Серебряные медали:

Синхронное плавание.Произвольное соло. Марта Федина

Синхронное плавание. Технический дуэт. Марта Федина, Анастасия Савчук

Синхронное плавание. Техническая группа. Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Алина Шинкаренко и Елизавета Яхно

Синхронное плавание. Произвольный дуэт. Марта Федина, Анастасия Савчук

Плавание. 50 метров беттерфляем. Андрей Говоров

Бронзовые медали:

Прыжки в воду. Синхронные прыжки с трамплина 3 м. Александр Горшковозов, Олег Колодий

Прыжки в воду. Синхронные прыжки с вышки 10 м. Ксения Байло, София Лыскун

Отметим, что в тройка лучших в общем зачете, а это Россия, Великобритания и Италия бвли недосегаемы для Украины.

Общий зачет:

1. Россия – 20-9-13 (42)

2. Великобритания – 12-13-7 (32)

3. Италия – 10-14-20 (44)

4. Украина – 7-5-2 (14)

5. Нидерланды – 6-5-1 (12)

6. Германия – 5-2-4 (11)

7. Венгрия – 5-4-6 (15)

8. Франция – 2-5-3 (10)

9. Испания – 1-4-2 (7)

10. Греция – 1-2-3 (6)

11-12. Румыния – 1-1-0 (2)

11-12. Финляндия – 1-1-0 (2)

13. Швеция – 1-0-3 (4)

14. Израиль – 1-0-1 (2)

15. Чехия – 1-0-0 (1)

16. Швейцария – 0-3-1 (4)

17. Беларусь – 0-2-2 (4)

18. Австрия - 0-1-2 (3)

19. Дания – 0-1-1 (2)

20-21. Польша – 0-1-0 (1)

20-21. Болгария – 0-1-0 (1)

22. Литва – 0-0-1 (1)