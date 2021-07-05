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Украинский альпинист погиб в Грузии

Мрачковский погиб вследствие срыва на высоте 3400 метров
Другие
21:25
Украинский альпинист погиб в Грузии
Анатолий Марачковский / Фото: fais.kiev.ua

Украинский альпинист Анатолий Мрачковский погиб 2 июля в Грузии во время спуска после восхождения на вершину Тетнульд, сообщает interfax.com.ua со ссылкой на Федерацию альпинизма и скалолазания.

Анатолий вертолетом был доставлен в местную больницу в Местии, где, к сожалению, врачи констатировали его смерть. Сейчас предпринимаются усилия, чтобы как можно быстрее доставить тело Мрачковского на родину. – говорится в сообщении.

Украинец погиб вследствие срыва на снежном склоне на высоте 3400 м. Макисмальная высота Тетнульда составляет 4852 метра.

Напомним, что во Львове на финише полумарафона умер бегун.

Олег Шумейко-младший
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