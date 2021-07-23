Упущенная победа «Ворсклы» в Лиге конференций и старт украинцев на Играх-2020. Главные новости за 22 июля

Все самое важное за вчера

Главное за вчера

«Ворскла» на последних секундах упустила победу над КуПСом / Фото - vorskla.com.ua

Четверг, 22 июня, получился очень насыщенным с точки зрения спортивных новостей.

Полтавская «Ворскла» первой среди украинских команд стартовала в новом еврокубковом сезоне. Команда Юрия Максимова в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций на выезде сыграла вничью с финским КуПСом.

Полузащитник Максим Малышев покинул «Шахтер», а «Черноморец» просит перенести первый матч сезона из-за ужасного состояния поля на домашнем стадионе.

Украинские спортсмены дебютировали на Олимпийских играх-2020 – первыми в бой вступили лучницы.

А вот официальный сайт ОИ-2020 почему-то опубликовал карту с отделенным Крымом от Украины. Это сразу же спровоцировало международный скандал.

В баскетбольную Суперлигу официально включили 12-го участника – им стал криворожский «Кривбасс».

Украинская теннисистка Катерина Козлова во второй раз за две недели сыграет в четвертьфинале турнира WTA. На этот раз она добралась до этой стадии на соревнованиях в польской Гдыне.

А вот Катарина Завацкая проиграла уже во втором круге на турнире в Палермо.

Вице-чемпион Украины по хоккею киевский «Сокол» начал подготовку к новому сезону.

Тренерский штаб молодежной сборной Украины по хоккею назвал состав на тренировочный сбор в июле.