В Токио вспышка коронавируса, «Динамо» не обыграло «Ниццу», и другие новости за 17 июля

Шоу Ride. Узнай больше о конных видах спорта
20 июля 10:20
Вашему вниманию главные новости мира спорта за 17 июля.
Владислав Супряга является запасным вариантом для «Дженоа».
Трехкратный чемпион Евролиги завершил карьеру.
Оливье Жиру официально стал игроком «Милана».
«Ювентус» может снизить зарплату Роналду на 10 миллионов.
Катерина Бондаренко выиграла стартовый матч на турнире в Польше.
«Барселона» продаст троих игроков летом.
Нападающий ПСЖ может перебраться в «Рому»..
В Токио рекорд заболевания на коронавирус.
«Динамо» не смогло обыграть «Ниццу» в товарищеской встрече.
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