Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 0
Теннис (8 событий из 48) показать все
ATP 2021 (Newport, USA)
Календарь Таблица
20:00 Александр Бублик - Кевин Андерсон 1:2 Окончен
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
14:30 Филипп Краинович - Ласло Дйере 2:0 Окончен
16:30 Федерико Дельбонис - Пабло Каррено-Буста 0:2 Окончен
ATP 2021 (Bastad, Sweden)
Календарь Таблица
14:00 Янник Ханфманн - Фредерико Кориа 0:2 Окончен
WTA 2021 (Gdynia, Poland, Qualifying)
Календарь Таблица
14:05 Катерина Бондаренко - Anastasia Zakharova 2:0 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
11:30 Тереза Мартинкова - Греетье Миннен 2:0 Окончен
13:10 Син Ю Ванг - Барбора Крейчикова 0:2 Окончен
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
19:10 Ангелина Калинина - Даниэлле Росе Коллинс 1:0 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Милуоки Бакс 119:123 Окончен
Теннис (5 событий из 39) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
14:30 Филипп Краинович - Пабло Каррено-Буста -:- Запланирован
WTA 2021 (Gdynia, Poland, Qualifying)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Бондаренко - Weronika Falkowska -:- Запланирован
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
14:00 Тереза Мартинкова - Барбора Крейчикова -:- Запланирован
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
18:00 Юлия Путинцева - Ангелина Калинина -:- Запланирован
WTA 2021 (Lausanne, Switzerland)
Календарь Таблица
14:00 Тамара Зиданшек - Клара Бурель -:- Запланирован
нет важных матчей

В Токио вспышка коронавируса, «Динамо» не обыграло «Ниццу», и другие новости за 17 июля

Жиру официально стал игроком «Милана»
Другие
09:08
В Токио вспышка коронавируса, «Динамо» не обыграло «Ниццу», и другие новости за 17 июля Главное за вчера

Вашему вниманию главные новости мира спорта за 17 июля.

Владислав Супряга является запасным вариантом для «Дженоа».

Трехкратный чемпион Евролиги завершил карьеру.

Оливье Жиру официально стал игроком «Милана».

«Ювентус» может снизить зарплату Роналду на 10 миллионов.

Катерина Бондаренко выиграла стартовый матч на турнире в Польше.

«Барселона» продаст троих игроков летом.

Нападающий ПСЖ может перебраться в «Рому»..

В Токио рекорд заболевания на коронавирус.

«Динамо» не смогло обыграть «Ниццу» в товарищеской встрече.

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Ювентус Криштиану Роналду Катерина Бондаренко ПСЖ Мауро Икарди

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Другие

В Токио вспышка коронавируса, «Динамо» не обыграло «Ниццу», и другие новости за 17 июля
Главное за вчера В Токио вспышка коронавируса, «Динамо» не обыграло «Ниццу», и другие новости за 17 июля
09:08
Новая форма «Шахтера», разгромная победа «Динамо» и другие топ-новости 15 июля
Главное за вчера Новая форма «Шахтера», разгромная победа «Динамо» и другие топ-новости 15 июля
16 июля 08:47
«Минай» все же выступит в УПЛ, «Шахтер» близок к покупке игрока «Гремио» и другие новости за 14 июля
Главное за вчера «Минай» все же выступит в УПЛ, «Шахтер» близок к покупке игрока «Гремио» и другие новости за 14 июля
15 июля 08:42
Дисквалификация Верняева, проблемы в Олимпийской деревне, победа Бех-Романчук
Главное за вчера Дисквалификация Верняева, проблемы в Олимпийской деревне, победа Бех-Романчук
14 июля 09:15
«Минай» может вернуться в УПЛ, Свитолина опустилась в рейтинге, Ягупова подписала контракт с грандом Евролиги
Главное за вчера «Минай» может вернуться в УПЛ, Свитолина опустилась в рейтинге, Ягупова подписала контракт с грандом Евролиги
13 июля 09:36
Гром Алексей Новиков, самый сильный человек планеты, стал бренд-амбассадором Parimatch
Гром Алексей Новиков, самый сильный человек планеты, стал бренд-амбассадором Parimatch
12 июля 12:35
Барти выиграла Wimbledon, Забарный интересен итальянским клубам и другие новости за 10 июля
Главное за вчера Барти выиграла Wimbledon, Забарный интересен итальянским клубам и другие новости за 10 июля
11 июля 08:01
«Олимпик» снялся с УПЛ, Рамос перешел в ПСЖ, и другие новости за 8 июля
Главное за вчера «Олимпик» снялся с УПЛ, Рамос перешел в ПСЖ, и другие новости за 8 июля
9 июля 07:16
3 вида спорта, которые обожают дети
3 вида спорта, которые обожают дети Новости компаний
8 июля 22:24
Все новости

Популярные новости

Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
25
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 18:30
10
Все новости