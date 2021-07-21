В WADA заявили об улучшении ситуации с допингом в России

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 10
Футбол (7 событий из 16) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Сочи - Кешлы 3:0 Окончен
20:00 Копенгаген - Torpedo Belaz Zhodino 4:1 Окончен
20:00 Локомотив Пловдив - ФК Словацко 1:0 Окончен
20:00 Виктория Пльзень - Динамо Брест 2:1 Окончен
21:30 Гент - Валеренга 4:0 Окончен
21:45 Абердин - Хеккен 5:1 Окончен
22:00 Хайдук Сплит - Тобол 2:0 Окончен
Теннис (2 события из 40) показать все
ATP 2021 (Los Cabos, Mexico)
Календарь Таблица
07:50 Тэйлор Гэрри Фритц - Илья Марченко 2:1 Окончен
WTA 2021 (Gdynia, Poland)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Козлова - Алиаксандра Саснович 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - ФК Мариуполь -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 33) показать все
WTA 2021 (Gdynia, Poland)
Календарь Таблица
18:00 Катарчина Кава - Катерина Козлова -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Горняк-Спорт - Авангард -:- Запланирован
17:00 Николаев - ВПК-Агро -:- Запланирован
19:00 Агробизнес - Волынь -:- Запланирован
19:00 Ужгород - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Колос -:- Запланирован
19:30 Шахтер - Ингулец -:- Запланирован
Теннис (4 события из 53) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
06:15 Александр Бублик - Даниил Медведев -:- Запланирован
08:50 Новак Джокович - Хуго Деллен -:- Запланирован
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Doubles)
Календарь Таблица
07:35 Корне А / Фиона Ферро - Свитолина Э / Ястремская Д -:- Запланирован
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
05:00 Leylah Annie Fernandez - Даяна Ястремская -:- Запланирован

В WADA заявили об улучшении ситуации с допингом в России

Правительство РФ больше не замечено в нечестной игре

Другие
21 июля 22:50
В WADA заявили об улучшении ситуации с допингом в России

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о нынешней ситуации с допингом в России, где из-за нарушения антидопинговых правил спортсмены не могут два года выступать под национальным флагом.

«Российская сторона была наказана, у нас закончилась некая эпопея. Создана дорожная карта для Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Если они будут подчиняться правилам, а РУСАДА останется независимым от правительства, оно вернется в систему. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев.

Я считаю, что ситуация в самой России изменилась – конечно, там все еще есть нарушители антидопинговых правил, как и в любой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью правительства, которая когда-то потрясла мир спорта».

Напомним, ранее бывшего главу мирового биатлона обвинили в получении взяток от России.

Источник: sports.ru Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

WADA

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Российских чемпионов Европы накануне Олимпиады отстранили за нарушение антидопинговых правил
Российских чемпионов Европы накануне Олимпиады отстранили за нарушение антидопинговых правил
Olympics Токио-2020
15 июля 12:03

Новости: Другие

Упущенная победа «Ворсклы» в Лиге конференций и старт украинцев на Играх-2020. Главные новости за 22 июля
Главное за вчера Упущенная победа «Ворсклы» в Лиге конференций и старт украинцев на Играх-2020. Главные новости за 22 июля
08:46
FAVBET разыграл Jaguar XE
FAVBET разыграл Jaguar XE
22 июля 20:01
Жирный каппер: отзывы о Тони и статистика прогнозов
Жирный каппер: отзывы о Тони и статистика прогнозов Новости партнера
22 июля 11:11
«Черноморец» арендовал у «Динамо» 12 футболистов, Погба может перейти в ПСЖ бесплатно
Главное за вчера «Черноморец» арендовал у «Динамо» 12 футболистов, Погба может перейти в ПСЖ бесплатно
22 июля 09:05
В WADA заявили об улучшении ситуации с допингом в России
В WADA заявили об улучшении ситуации с допингом в России
21 июля 22:50
Полиция арестовала спортивного тренера за создание детской порнографии
Полиция арестовала спортивного тренера за создание детской порнографии
21 июля 22:17
PUMA представляет SPECTRA PACK
PUMA представляет SPECTRA PACK Новости компаний
21 июля 13:37
Усик проведет бой с Джошуа, «Шахтер» купил защитника и другие новости 20 июля
Главное за вчера Усик проведет бой с Джошуа, «Шахтер» купил защитника и другие новости 20 июля
21 июля 08:44
Калинина проиграла финал турнира WTA, победа NAVI, невероятная Формула-1 и другие новости 18 июля
Главное за вчера Калинина проиграла финал турнира WTA, победа NAVI, невероятная Формула-1 и другие новости 18 июля
19 июля 08:43
Все новости

Популярные новости

Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Борьба
19 июля 14:30
163
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 15:05
12
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
30
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 09:37
38
Все новости