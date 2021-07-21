На участниках Токио-2020 WADA будет проводить эксперименты
В WADA заявили об улучшении ситуации с допингом в России
Правительство РФ больше не замечено в нечестной игре
21 июля 22:50
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о нынешней ситуации с допингом в России, где из-за нарушения антидопинговых правил спортсмены не могут два года выступать под национальным флагом.
«Российская сторона была наказана, у нас закончилась некая эпопея. Создана дорожная карта для Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Если они будут подчиняться правилам, а РУСАДА останется независимым от правительства, оно вернется в систему. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев.
Я считаю, что ситуация в самой России изменилась – конечно, там все еще есть нарушители антидопинговых правил, как и в любой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью правительства, которая когда-то потрясла мир спорта».
Напомним, ранее бывшего главу мирового биатлона обвинили в получении взяток от России.
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