В WADA заявили об улучшении ситуации с допингом в России

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о нынешней ситуации с допингом в России, где из-за нарушения антидопинговых правил спортсмены не могут два года выступать под национальным флагом.



Я считаю, что ситуация в самой России изменилась – конечно, там все еще есть нарушители антидопинговых правил, как и в любой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью правительства, которая когда-то потрясла мир спорта».