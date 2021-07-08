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Верняев, Стаховский, Бондаренко и другие звезды, которые не представят Украину на Играх в Токио

У всех разные причины
Другие
12:29
Верняев, Стаховский, Бондаренко и другие звезды, которые не представят Украину на Играх в Токио Тема дня
Олег Верняев / Фото - instagram.com/verniaiev13

На Олимпийских играх-2020 в Токио Украину будут представлять 158 спортсменов – наименьшее количество за все время независимости. Вторые игры подряд Украина обновляет этот печальный антирекорд – в Рио было 206 спортсменов. Причем на этот раз падение очень существенное – минус 48 спортсменов.

В десяти видах спорта Украина потеряла лицензии, а приобрела только в одном новом для себя – карате. Помимо всего прочего, несколько звездных украинских олимпийцев, которые после Рио не закончили карьеру, не поедут в Токио. У каждого из них свои причины.

Олег Верняев (спортивная гимнастика)

В начале года 27-летнего спортсмена отстранили от всех соревнований. Причины этого решения FIG все еще до конца неизвестны. Сам Верняев, как и его тренер Геннадий Сартинский, уже больше полугода отказываются от любых комментариев по этому поводу.

В Рио Верняев завоевал две медали: золото на брусьях и серебро в многоборье.

Олег Верняев / Фото - twitter.com/OlympicUA

Богдан Бондаренко (прыжки в высоту)

31-летний легкоатлет не успел выполнить норматив, необходимый для попадания на Игры, – 2,33 метра.

Бондаренко не соревновался полтора года и смог вернуться в сектор только на чемпионате Украины в конце июня, но тогда ему покорилась планка лишь 2,26 м. Для него она стала лучшим результатом сезона.

В Рио Бондаренко стал бронзовым призером.

Богдан Бондаренко / Фото - mir-la.com

Андрей Говоров (плавание)

Как и Бондаренко, 29-летний говоров не выполнил норматив на Олимпийские игры. В мае в Риме Говоров стал серебряным призером на чемпионате Европы на дистанции 50 м баттерфляем (в этой же дисциплине он является и рекордсменом мира), однако это не олимпийская дистанция. На 50-метровке вольным стилем украинский пловец стал только пятым, не выполнив норматив на Игры.

Андрей Говоров / Фото - Day

Сергей Стаховский (теннис)

Карьера 35-летнего теннисиста уже идет к закату, и на данный момент он занимает 242-е место в мировом рейтинге, которого недостаточно для того, чтобы пройти на Олимпийские игры.

Главным достижением Стаховского в этом сезоне является прохождение через квалификацию на Australian Open, а в основной сетке турнира ATP он не появлялся с февраля 2020-го года, когда играл на соревнованиях в Монпелье.

Сергей Стаховский / Фото - Eurosport

Дмитрий Чумак (тяжелая атлетика)

Трехкратный чемпион Европы и двукратный призер чемпионатов мира был одной из главных надежд Украины на медали в Токио, однако несколько недель назад Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила украинского тяжелоатлета из-за подозрений в попытке уклониться от прохождения допинг-тестирования и подкупа допинг-офицера.

Сам Чумак все обвинения отклоняет, называя ITA самой коррумпированной организацией в мире.

Дмитрий Чумак / Фото - НОК Украины

Ольга Ляховая (легкая атлетика)

Двукратная чемпионка Европейских игр-2019 и бронзовый призер чемпионата Европы-2018 олимпийский норматив выполнила еще до пандемии и, соответственно, переноса Игр-2020 на год.

В прошлом году Ляховая на несколько месяцев из-за закрытых границ находилась в Кении, после чего ее последней из легкоатлетической сборной вернули в Украину, а в мае Ольга стала мамой, родив девочку по имени Николь.

Тем не менее, даже с грудным ребенком Ляховая продолжала подготовку к Играм и рассчитывала на поездку в Токио, но в последний момент тренеры ей отказали в этом.

Ольга Ляховая / Фото - Instagram Ольги Ляховой

Тарас Мищук (гребля)

В Рио Мищук вместе с Дмитрием Янчуком завоевал бронзу, и изначально планировалось, что в Токио эта же двойка-каноэ поедет бороться за золото.

Однако тренерским штабом в процессе подготовки двойка Мищук/Янчук была рассоединена, а за право поехать в Токи Мищук уже боролся вместе с Юрием Вандюком, а Янчук – с Павлом Алтуховым. Золото чемпионата Украины отправило в Японию именно Янчука и Алтухова.

Тарас Мищук / Фото - НОК Украины

Юлия Ткач (вольная борьба)

Чемпионка мира, Европейских игр и трехкратная чемпионка Европы проиграла внутреннюю конкуренцию Ирине Коляденко, которая существенно прибавила за последний год и в пользу которой сыграл как раз перенос Олимпийских игр.

В январе этого года Коляденко выиграла чемпионат Украины, тогда как Ткач стала только третьей. В марте Юлия еще заболела и коронавирусом, из-за чего пропустила олимпийский отбор, на котором Коляденко и завоевала лицензию.

Юлия Ткач / Фото - НОК Украины

Александр Черненко
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Теги

Олег Верняев Сергей Стаховский Юлия Ткач-Остапчук Богдан Бондаренко Андрей Говоров

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