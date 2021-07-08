Верняев, Стаховский, Бондаренко и другие звезды, которые не представят Украину на Играх в Токио
На Олимпийских играх-2020 в Токио Украину будут представлять 158 спортсменов – наименьшее количество за все время независимости. Вторые игры подряд Украина обновляет этот печальный антирекорд – в Рио было 206 спортсменов. Причем на этот раз падение очень существенное – минус 48 спортсменов.
В десяти видах спорта Украина потеряла лицензии, а приобрела только в одном новом для себя – карате. Помимо всего прочего, несколько звездных украинских олимпийцев, которые после Рио не закончили карьеру, не поедут в Токио. У каждого из них свои причины.
Олег Верняев (спортивная гимнастика)
В начале года 27-летнего спортсмена отстранили от всех соревнований. Причины этого решения FIG все еще до конца неизвестны. Сам Верняев, как и его тренер Геннадий Сартинский, уже больше полугода отказываются от любых комментариев по этому поводу.
В Рио Верняев завоевал две медали: золото на брусьях и серебро в многоборье.
Богдан Бондаренко (прыжки в высоту)
31-летний легкоатлет не успел выполнить норматив, необходимый для попадания на Игры, – 2,33 метра.
Бондаренко не соревновался полтора года и смог вернуться в сектор только на чемпионате Украины в конце июня, но тогда ему покорилась планка лишь 2,26 м. Для него она стала лучшим результатом сезона.
В Рио Бондаренко стал бронзовым призером.
Андрей Говоров (плавание)
Как и Бондаренко, 29-летний говоров не выполнил норматив на Олимпийские игры. В мае в Риме Говоров стал серебряным призером на чемпионате Европы на дистанции 50 м баттерфляем (в этой же дисциплине он является и рекордсменом мира), однако это не олимпийская дистанция. На 50-метровке вольным стилем украинский пловец стал только пятым, не выполнив норматив на Игры.
Сергей Стаховский (теннис)
Карьера 35-летнего теннисиста уже идет к закату, и на данный момент он занимает 242-е место в мировом рейтинге, которого недостаточно для того, чтобы пройти на Олимпийские игры.
Главным достижением Стаховского в этом сезоне является прохождение через квалификацию на Australian Open, а в основной сетке турнира ATP он не появлялся с февраля 2020-го года, когда играл на соревнованиях в Монпелье.
Дмитрий Чумак (тяжелая атлетика)
Трехкратный чемпион Европы и двукратный призер чемпионатов мира был одной из главных надежд Украины на медали в Токио, однако несколько недель назад Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила украинского тяжелоатлета из-за подозрений в попытке уклониться от прохождения допинг-тестирования и подкупа допинг-офицера.
Сам Чумак все обвинения отклоняет, называя ITA самой коррумпированной организацией в мире.
Ольга Ляховая (легкая атлетика)
Двукратная чемпионка Европейских игр-2019 и бронзовый призер чемпионата Европы-2018 олимпийский норматив выполнила еще до пандемии и, соответственно, переноса Игр-2020 на год.
В прошлом году Ляховая на несколько месяцев из-за закрытых границ находилась в Кении, после чего ее последней из легкоатлетической сборной вернули в Украину, а в мае Ольга стала мамой, родив девочку по имени Николь.
Тем не менее, даже с грудным ребенком Ляховая продолжала подготовку к Играм и рассчитывала на поездку в Токио, но в последний момент тренеры ей отказали в этом.
Тарас Мищук (гребля)
В Рио Мищук вместе с Дмитрием Янчуком завоевал бронзу, и изначально планировалось, что в Токио эта же двойка-каноэ поедет бороться за золото.
Однако тренерским штабом в процессе подготовки двойка Мищук/Янчук была рассоединена, а за право поехать в Токи Мищук уже боролся вместе с Юрием Вандюком, а Янчук – с Павлом Алтуховым. Золото чемпионата Украины отправило в Японию именно Янчука и Алтухова.
Юлия Ткач (вольная борьба)
Чемпионка мира, Европейских игр и трехкратная чемпионка Европы проиграла внутреннюю конкуренцию Ирине Коляденко, которая существенно прибавила за последний год и в пользу которой сыграл как раз перенос Олимпийских игр.
В январе этого года Коляденко выиграла чемпионат Украины, тогда как Ткач стала только третьей. В марте Юлия еще заболела и коронавирусом, из-за чего пропустила олимпийский отбор, на котором Коляденко и завоевала лицензию.
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