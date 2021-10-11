Россияне остались позади. Сборная Украины победила на чемпионате мира по шашкам-64
Виктория Мотричко завоевала золото на чемпионате Европы по шашкам
Украинке не было равных в быстрой программе
07:57
Виктория Мотричко / Фото - FacebookВ итальянском городе Кьянчано-Терме состоялся чемпионат Европы по шашкам.
Украинка Виктория Мотричко завоевала золото в быстрой программе.
Отметим, что Виктория на протяжении нескольких лет возглавляет рейтинг FMJD в блиц/быстрые.
У мужчин на третью строчку пьедестала почета поднялся украинец Юрий Аникеев.
8 октября Мотричко вместе с Ольгой Балтажи выиграла серебро в командном первенстве по рапиду. Также вторыми стали и мужчины. Состав команды: Юрий Аникеев, Артем Иванов и Иван Антоненко.
Ранее мужская сборная Украины завоевала золотые медали на командном чемпионате мира-2021 по шашкам-64 в формате быстрой игры.
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