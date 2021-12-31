XSPORT поздравляет с Новым годом!

Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Онлайн трансляция
03 января 18:30
2021-й год остался позади, мы же не устаем желать, чтобы каждый следующий год приносил Вам много счастья, удачи, улыбок, тепла и, конечно же, мира. Пусть 2022-й будет наполнен яркими позитивными впечатлениями и, конечно же, победами - спортивными и не только.
Желаем здоровья Вам и вашим близким, ну а мы продолжаем стараться радовать профессиональным освещением спортивных событий. С праздником, и не переставайте любить спорт, ведь он делает нас лучше!
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