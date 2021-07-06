Комичные замены? Левченко раскритиковал решение Шевченко
Левченко: «Если бы сборная Украины должна была играть в Питере, чтобы мы делали?»
Часть матчей Евро-2020 проводилась в России
20:14
Евгений Левченко / фото - Спорт 24
Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Левченко на своей странице в Twitter прокомментировал решение УАФ, не отправлять сборную Украины по пляжному футболу на чемпионат мира, который пройдет в Москве:
«В связи с запретом поездки сборной Украины по пляжному футболу в Москву, у меня вопрос: если бы, теоретически, сборная Украины в рамках ЧЕ-2020 должна была играть в Питере, чтобы мы делали? Это серьёзный вопрос».
Напомним, ранее Левченко раскритиковал Андрея Шевченко за «комичные» замены.
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