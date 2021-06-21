В Украине буде проведен этап Мирового тура по пляжному волейболу
Сборная Украины вышла в Суперфинал Евролиги-2021
Финальная часть турнира пройдет в Португалии
11:45
Фото: УАФ
Сборная Украины вышла в Суперфинал Евролиги-2021.
В последней игре отбора украинцы в серии пенальти уступили Португалии.
Несмотря на поражение, участие в Суперфинал Евролиги команда гарантировала, заняв второе место в группе.
Украина – Португалия – 3:3, (2:4 пен.)
Голы: Войтенко, 4, 21 (пен.), Брильянте, 32 (АГ) – Коимбра, 24, Мартинс, 29, 33
Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Сиренко, Заворотный, И. Борсук, Зборовский, Пачев, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Макеев, Медвидь, Войтенко, Глуцкий.
Украинская команда заняла второе место в группе отбора. Матчи проходили в Португалии.
Суперфинал пройдет в Португалии в сентябре. Два года назад Украина выиграла бронзу.
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