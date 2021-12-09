Сборная Украины – первая в медальном зачете домашнего чемпионата мира по прыжкам в воду среди юниоров

В активе «сине-желтых» девять медалей

Сборная Украины по прыжкам в воду / фото - UDF

В Киеве завершился чемпионам мира по прыжкам в воду среди юниоров.

Эти соревнования оказались крайне успешными для сборной Украины. В общем медальном зачете «сине-желтые» заняли первое место с 9-ю медалями в активе (5 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая).

Напомним, последней медалью для Украины на этих соревнованиях стало серебро Байло и Арнаутовой в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.