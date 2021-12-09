Байло вместе с Арнаутовой взяла серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
Сборная Украины – первая в медальном зачете домашнего чемпионата мира по прыжкам в воду среди юниоров
В активе «сине-желтых» девять медалей
19:38
Сборная Украины по прыжкам в воду / фото - UDF
В Киеве завершился чемпионам мира по прыжкам в воду среди юниоров.
Эти соревнования оказались крайне успешными для сборной Украины. В общем медальном зачете «сине-желтые» заняли первое место с 9-ю медалями в активе (5 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая).
Напомним, последней медалью для Украины на этих соревнованиях стало серебро Байло и Арнаутовой в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
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