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COVID-19 забрал у нее Олимпиаду, которую она называла последней. А теперь лидер сборной Украины заявила, что берет перерыв от спорта

Никольченко заявила, что решение далось нелегко, но нужно позаботиться и о здоровье
Художественная гимнастика
09:18
COVID-19 забрал у нее Олимпиаду, которую она называла последней. А теперь лидер сборной Украины заявила, что берет перерыв от спорта
Влада Никольченко / Фото: instagram.com/nikolchenko_vlada

Призер чемпионатов мира и Европы в художественной гимнастике Влада Никольченко в Instagram ошеломила заявлением, что берет перерыв от спорта:

Я беру перерыв…

Ранее, я делилась с Вами о последствиях после COVID 19.

Не хочется вдаваться во все подробности, но реабилитация после болезни проходит не легко и требует времени. Ожидала , что все пройдет легче.

Тяжелый режим тренировок , выступление , стресс , нагрузки никак не совместить с периодом восстановления. Я искренне надеялась и верила . Но увы …появились новые последствия… и после консультации и советов врачей , мы с семьей приняли решение о перерыве в спорте.

Вернусь ли я на выступательный ковер?

Время покажет… Все будет зависеть от моего здоровья.

Для меня гимнастика – это важная часть моей жизни…Но сейчас важнее заниматься здоровьем.

Я знаю, что многие болельщики меня ждали в Токио, мне очень жаль, что на Олимпиаде меня не будет. Но это жизнь. Хочу пожелать удачи всем участникам Олимпийских игр и нашей сборной Украины.

Это решение далось мне достаточно сложно, поэтому надеюсь на вашу поддержку.

Напомним, что Олимпийские игры-2020 Никольченко считала последними в своей карьере.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Влада Никольченко сборная Украины (художественная гимнастика)

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