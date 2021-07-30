COVID-19 забрал у нее Олимпиаду, которую она называла последней. А теперь лидер сборной Украины заявила, что берет перерыв от спорта
Призер чемпионатов мира и Европы в художественной гимнастике Влада Никольченко в Instagram ошеломила заявлением, что берет перерыв от спорта:
Я беру перерыв…
Ранее, я делилась с Вами о последствиях после COVID 19.
Не хочется вдаваться во все подробности, но реабилитация после болезни проходит не легко и требует времени. Ожидала , что все пройдет легче.
Тяжелый режим тренировок , выступление , стресс , нагрузки никак не совместить с периодом восстановления. Я искренне надеялась и верила . Но увы …появились новые последствия… и после консультации и советов врачей , мы с семьей приняли решение о перерыве в спорте.
Вернусь ли я на выступательный ковер?
Время покажет… Все будет зависеть от моего здоровья.
Для меня гимнастика – это важная часть моей жизни…Но сейчас важнее заниматься здоровьем.
Я знаю, что многие болельщики меня ждали в Токио, мне очень жаль, что на Олимпиаде меня не будет. Но это жизнь. Хочу пожелать удачи всем участникам Олимпийских игр и нашей сборной Украины.
Это решение далось мне достаточно сложно, поэтому надеюсь на вашу поддержку.
Напомним, что Олимпийские игры-2020 Никольченко считала последними в своей карьере.
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