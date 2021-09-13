Фильм «Ольга» об украинской гимнастке выдвинут Швейцарией на «Оскар»

Лента уже получила награду на Каннском кинофестивале

Фото: кадр из фильма

Фильм «Ольга» режиссера Эли Граппе выдвинут на получение премии «Оскар». Картина стала претендентом в номинации на лучший международный художественный фильм.



Лента создавалась совместными усилиями Украины, Франции и Швейцарии. Последняя, к слову, и выдвинула фильм на номинацию.

Действие ленты происходят в 2013 году. 15-летняя гимнастка должна выбрать между Швейцарией, где она готовится к чемпионату Европы в рамках подготовки к Олимпиаде, и Украиной, где ее мать-журналист освещает события Евромайдана.

Лента уже получила признание на Каннском кинофестивале. Во Франции «Ольга» удостоилась награды за лучший сценарий секции «Неделя критики».

Главные роли исполнили украинские гимнастки Анастасия Будяшкина и Сабрина Рубцова.

Напомним, что Влада Никольченко рассказала, что из заявки на Олимпиаду-2020 ее исключили НОК и Минспорта.