Фильм «Ольга» об украинской гимнастке выдвинут Швейцарией на «Оскар»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЛишь бы не травмировался до боя. Джошуа практикует уникальные упражнения перед встречей с Усиком
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 12
Завтра 8
Футбол (5 событий из 7) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Эвертон - Бернли 3:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Болонья - Верона 1:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:00 Олимпик - Волынь 1:2 Окончен
18:30 Нива Т - Альянс 1:5 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Верес - ФК Львов 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Окончен
19:45 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Окончен
22:00 Барселона - Бавария -:- Запланирован
22:00 Динамо - Бенфика -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Аталанта -:- Запланирован
22:00 Лилль - Вольфсбург -:- Запланирован
22:00 Челси - Зенит -:- Запланирован
22:00 Мальме - Ювентус -:- Запланирован
Теннис (4 события из 22) показать все
WTA 2021 (Luxembourg, Luxembourg)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:00 Леся Цуренко - Алиаксандра Саснович 0:2 Окончен
WTA 2021 (Portoroz, Slovenia)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
12:00 Katarina Zavatska - Кэти Бултер 0:2 Окончен
15:35 Даяна Ястремская - Жасмин Паолини 0:1 Снялся
17:40 Сара Эррани - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
Футбол (8 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Бешикташ - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
19:45 Шериф - Шахтер -:- Запланирован
22:00 Брюгге - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Манчестер Сити - РБ Лейпциг -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Порту -:- Запланирован
22:00 Ливерпуль - Милан -:- Запланирован
22:00 Спортинг - Аякс -:- Запланирован
22:00 Интер - Реал -:- Запланирован

Фильм «Ольга» об украинской гимнастке выдвинут Швейцарией на «Оскар»

Лента уже получила награду на Каннском кинофестивале
Художественная гимнастика
13 сентября 13:28
Фильм «Ольга» об украинской гимнастке выдвинут Швейцарией на «Оскар»
Фото: кадр из фильма

Фильм «Ольга» режиссера Эли Граппе выдвинут на получение премии «Оскар». Картина стала претендентом в номинации на лучший международный художественный фильм.

Лента создавалась совместными усилиями Украины, Франции и Швейцарии. Последняя, к слову, и выдвинула фильм на номинацию.

Действие ленты происходят в 2013 году. 15-летняя гимнастка должна выбрать между Швейцарией, где она готовится к чемпионату Европы в рамках подготовки к Олимпиаде, и Украиной, где ее мать-журналист освещает события Евромайдана.

Лента уже получила признание на Каннском кинофестивале. Во Франции «Ольга» удостоилась награды за лучший сценарий секции «Неделя критики».

Главные роли исполнили украинские гимнастки Анастасия Будяшкина и Сабрина Рубцова.

Напомним, что Влада Никольченко рассказала, что из заявки на Олимпиаду-2020 ее исключили НОК и Минспорта.

Источник: Telegram канал Украинской Киноакадемии Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Оскар (премия)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Художественная гимнастика

Фильм «Ольга» об украинской гимнастке выдвинут Швейцарией на «Оскар»
Фильм «Ольга» об украинской гимнастке выдвинут Швейцарией на «Оскар»
13 сентября 13:28
Никольченко: «Из заявки на Олимпиаду меня исключили НОК и Минспорта»
Никольченко: «Из заявки на Олимпиаду меня исключили НОК и Минспорта»
8 сентября 16:21
Ашрам – о победе в Токио-2020: «До сих пор не верим и ждем, когда кто-то разбудит нас. На самом деле, лучше не просыпаться»
Ашрам – о победе в Токио-2020: «До сих пор не верим и ждем, когда кто-то разбудит нас. На самом деле, лучше не просыпаться»
17 августа 20:59
Тренер Ашрам – о протестах россиян в Токио-2020: «Это действительно неприятная ситуация, когда люди не умеют достойно проигрывать»
Тренер Ашрам – о протестах россиян в Токио-2020: «Это действительно неприятная ситуация, когда люди не умеют достойно проигрывать»
14 августа 12:59
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
13 августа 17:40
Украинская судья, комментировавшая выступление российской гимнастки на ОИ-2020: «Мне желают смерти»
Украинская судья, комментировавшая выступление российской гимнастки на ОИ-2020: «Мне желают смерти»
Токио-2020
10 августа 11:44
В России бушует скандал из-за второго места Авериной. Считают, что на ОИ-2020 ее «засудила» судья из Украины
В России бушует скандал из-за второго места Авериной. Считают, что на ОИ-2020 ее «засудила» судья из Украины
Токио-2020
10 августа 07:30
Ризатдинова: «Эта Олимпиада показала нам неожиданные результаты, став для многих лидеров разочарованием»
Ризатдинова: «Эта Олимпиада показала нам неожиданные результаты, став для многих лидеров разочарованием»
Токио-2020
9 августа 14:07
Украинские гимнастки заняли седьмое место в командном многоборье на ОИ-2020
Украинские гимнастки заняли седьмое место в командном многоборье на ОИ-2020
Токио-2020
8 августа 07:07
Все новости

Популярные новости

Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
Спортивная гимнастика
11 сентября 21:33
42
Белодед сразила наповал новой фотосессией
Белодед сразила наповал новой фотосессией
Дзюдо
11 сентября 10:31
13
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 сентября 17:26
34
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Мнение
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Бокс Профессиональный бокс
7 сентября 12:56
10
Российский комментатор Губерниев: «Сборная Украины получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах»
Российский комментатор Губерниев: «Сборная Украины получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах»
Волейбол
11 сентября 15:12
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 09:55
14
Все новости

Анонсы

Чемпионат Европы. Польша — Россия. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат Европы. Польша — Россия. Видео трансляция
21:30
Лига чемпионов. «Динамо» – «Бенфика». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Динамо» – «Бенфика». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Шериф» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Шериф» – «Шахтер». Онлайн трансляция
15 сентября 20:00
Лига чемпионов. «Интер» – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Интер» – «Реал». Онлайн трансляция
15 сентября 22:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
«Пьяный мастер»
TV
«Пьяный мастер»
17 сентября 22:40
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
18 сентября 10:40
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
18 сентября 15:35
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
19 сентября 16:15
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00