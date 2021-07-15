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Олимпийский призер Ризатдинова сверкнула идеальным прессом на отдыхе в Турции

27-летняя Анна находится на отдыхе с сыном и родителями
Художественная гимнастика
20:59
Олимпийский призер Ризатдинова сверкнула идеальным прессом на отдыхе в Турции
Анна Ризатдинова / фото - Instagram

Бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио, Бразилия, Анна Ризатдинова поделилась снимками со своего отпуска в Турции. 27-летняя чемпионка мира в упражнениях с обручем похвасталась длинными ногами и шикарным прессом.


Напомним, на чемпионате Европы 2 украинки попали в топ-10 в многоборье.

Антон Кривенко
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Анна Ризатдинова

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Новости: Художественная гимнастика

Олимпийский призер Ризатдинова сверкнула идеальным прессом на отдыхе в Турции
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