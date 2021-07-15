Будоражит фантазию! Ризатдинова показала пикантное фото в ванной
Олимпийский призер Ризатдинова сверкнула идеальным прессом на отдыхе в Турции
27-летняя Анна находится на отдыхе с сыном и родителями
Анна Ризатдинова / фото - Instagram
Бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио, Бразилия, Анна Ризатдинова поделилась снимками со своего отпуска в Турции. 27-летняя чемпионка мира в упражнениях с обручем похвасталась длинными ногами и шикарным прессом.
Напомним, на чемпионате Европы 2 украинки попали в топ-10 в многоборье.
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