Украинки завоевали серебряные медали на Гран-при Израиля

По итогам соревнований определится состав на Олимпиаду

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На Гран-при Израиля сборная Украины стала второй в многоборье. «Сине-желтые» уступили только хозяйкам соревнований, оставив позади команду Азербайджана.

Состав украинской команды: Анастасия Возняк, Ева Мелещук, Мария Высочанская, Мариола Бондарчук, Дарья Дуда, Алина Мельник.

Гимнастки улучшили результат по сравнению с июньским чемпионатом Европы, где они заняли 6-е место в многоборье. Украинки заработали 91,45 балла в сумме: 47,3 – за упражнение с пятью мячами, 44,15 – по обручи и булавы.

Для «групповых» гимнасток награда стала первой международной медалью сезона. По итогам соревнований в Тель-Авиве сформируется олимпийская сборная.

Олимпийские соревнования пройдут с 6 по 8 августа в Токио. Недавно свою форму продемонстрировала 27-летняя Анна Ризатдинова, которая выигрывала медаль Олимпиады.