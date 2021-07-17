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Украинки завоевали серебряные медали на Гран-при Израиля
По итогам соревнований определится состав на Олимпиаду
фото - European Gymnastics
На Гран-при Израиля сборная Украины стала второй в многоборье. «Сине-желтые» уступили только хозяйкам соревнований, оставив позади команду Азербайджана.
Состав украинской команды: Анастасия Возняк, Ева Мелещук, Мария Высочанская, Мариола Бондарчук, Дарья Дуда, Алина Мельник.
Гимнастки улучшили результат по сравнению с июньским чемпионатом Европы, где они заняли 6-е место в многоборье. Украинки заработали 91,45 балла в сумме: 47,3 – за упражнение с пятью мячами, 44,15 – по обручи и булавы.Для «групповых» гимнасток награда стала первой международной медалью сезона. По итогам соревнований в Тель-Авиве сформируется олимпийская сборная.
Олимпийские соревнования пройдут с 6 по 8 августа в Токио. Недавно свою форму продемонстрировала 27-летняя Анна Ризатдинова, которая выигрывала медаль Олимпиады.
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