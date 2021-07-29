Хмара и Ковалев заняли призовое третье место, но только в финале «Б»

Украинские гребцы попали в топ-10 пар Олимпийских игр

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Единственные представители Украины в академической гребле на Олимпийских играх-2020 в Токио Игорь Хмара и Станислав Ковалев заняли третье место в финале «Б» мужской двойки.

Украинцы финишировали со временем 6:16.92, уступив парам из Испании и Польши. В общем зачете – это девятое место для Хмары и Ковалева.

Ранее Ковалев и Хмара рассказали, почему им не удалось попасть в финал «А» (финал, в котором разыгрываются олимпийские медали).