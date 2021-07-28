Хмара: «Мы – первая украинская пара на легкой воде, которая пробилась на Олимпиаду и была в секунде от финала»

Хмара и Ковалев / Фото: hubloid.com.ua

Единственные представители Украины в академической гребле Игорь Хмара и Станислав Ковалев рассказали о выходе в финал «Б» мужской двойки на Олимпийских играх в Токио, где они сразятся за 7-12 места.



Хмара:

Погода? На нашей стороне – на шестой, пятой, четвертой воде – немного больше дуло, а (с другой) больше прикрыто».

Ковалев:

Всегда под тяжелые заезды попадаем. В прошлый раз секундочки хватило, на этот раз – нет».

Хмара:

Но мы проехали 6:14. Это наше лучшее время. Было 6:16. На две секунды улучшили. Но все равно (этого было) недостаточно. Есть над чем работать. Я думаю, все поймут и поддержат нас. Три года мы отработаем . Мы – первая пара на легкой воде, которая пробилась на Олимпиаду и была в секунде от финала.

В финале «Б» отдадим все, что осталось. Надо выступить лучше. Немного закатаемся, восстановимся, и завтра будет бой.

В финале «Б» с нами будут гнаться бронзовые призеры Олимпийских игр-2016 в Рио из Норвегии. Ребята просто перевернулись. Также не повезло. Где-то цепанул или буек, или воду. Не вешаем нос. Работаем дальше».