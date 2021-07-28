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Хмара: «Мы – первая украинская пара на легкой воде, которая пробилась на Олимпиаду и была в секунде от финала»

Украинцы не смогли выйти в финал мужских двоек
Olympics Токио-2020
17:40
Хмара: «Мы – первая украинская пара на легкой воде, которая пробилась на Олимпиаду и была в секунде от финала»
Хмара и Ковалев / Фото: hubloid.com.ua

Единственные представители Украины в академической гребле Игорь Хмара и Станислав Ковалев рассказали о выходе в финал «Б» мужской двойки на Олимпийских играх в Токио, где они сразятся за 7-12 места.

Хмара:

«Были настроены попадать в финал «А». Была сила, было желание – большое желание. Делали свою работу. Когда увидели, что мы близко к бельгийцам и догоняем их, пошли вовсю. Но в метрах 200 «цепонули» воду и немного остановились, и в этот момент они вышли вперед. А достать их просто не хватило сил.

Погода? На нашей стороне – на шестой, пятой, четвертой воде – немного больше дуло, а (с другой) больше прикрыто».

Ковалев:

«Лодку просто разворачивало. Пытались что-то сделать. Из последних сил гребли, но немного не хватило.

Всегда под тяжелые заезды попадаем. В прошлый раз секундочки хватило, на этот раз – нет».

Хмара:

«Те же уругвайцы, которые были с нами, заехали третьи. На последних метрах попали в полуфинал. В предыдущем заезде они вышли в финал. Но наш заезд немного, пожалуй, сильнее был. Ну, и просто не повезло на этой Олимпиаде. Может, на следующей будет все хорошо.

Но мы проехали 6:14. Это наше лучшее время. Было 6:16. На две секунды улучшили. Но все равно (этого было) недостаточно. Есть над чем работать. Я думаю, все поймут и поддержат нас. Три года мы отработаем . Мы – первая пара на легкой воде, которая пробилась на Олимпиаду и была в секунде от финала.

В финале «Б» отдадим все, что осталось. Надо выступить лучше. Немного закатаемся, восстановимся, и завтра будет бой.

В финале «Б» с нами будут гнаться бронзовые призеры Олимпийских игр-2016 в Рио из Норвегии. Ребята просто перевернулись. Также не повезло. Где-то цепанул или буек, или воду. Не вешаем нос. Работаем дальше».

Напомним, ранее из-за непогоды были перенесены некоторые заплывы в академической гребле.

Источник: suspilne.media Карен Агабекян
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Станислав Ковалев Игорь Хмара

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