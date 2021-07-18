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Российские гребцы не выступят в парной четверке на Олимпиаде-2020 в связи с отстранением из-за допинга

ФГСР решила снять команду после проваленных проб Моргачева и Сорина
Olympics Токио-2020
11:15
Российские гребцы не выступят в парной четверке на Олимпиаде-2020 в связи с отстранением из-за допинга
Фото: РИА Новости

Федерация гребного спорта России решила снять российскую четверку парную с Олимпийских игр в Токио, сообщает пресс-служба Международной федерации гребного спорта. Отметим, что вместо россиян на Олимпиаде может выступить сборная Литвы.

Тренерский совет ФГСР глубоко проанализировал результаты тренировок двух возможных запасных в команде и пришел к выводу, что уровень их навыков не соответствует олимпийским стандартам.

Решение связано с отстранением гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина из-за обнаружения мельдония в допинг-пробах. Их должны были заменить Александр Матвеев и Никита Еськин, однако руководство сборной осталось недовольно их уровнем готовности.

Напомним, что накануне Олимпиады двух чемпионов Европы из России в плавании отстранили за нарушение антидопинговых правил.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Токио-2020 допинг

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