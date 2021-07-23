В мужской парной двойке установили новый олимпийский рекорд, который почти сразу же обновили

Нидерландцы в третьем заезде на ОИ-2020 улучшили время, установленное французами в первом

Фото: twitter.com/worldrowing

В мужской парной двойке соревнований по академической ребле установлен новый олимпийский рекорд на Играх-2020.



В первом заезде французы Маттье Андродиас и Хьюго Бушеро улучшили время, показанное на Олимпиаде-2012 новозеландцами Натаном Кохеном и Джозефом Салливаном (6:11:30), – 6:10:45.

Но не долго представители Франции радовались. Их достижение продержалось до третьего заезда – Мелвин Твеллар и Стефан Брунинк из Нидерландов более чем на две секунды превзошли ранее установленный олимпийский рекорд.

Обе двойки также прошли в полуфинал.

Напомним, что представительница Кореи установила новый олимпийский рекорд в стрельбе из лука, который 25 лет принадлежал украинке Лине Герасименко.