Беленюк: «Представители разных федераций попросили меня возглавить их сопротивление»

Фото: Facebook Беленюка

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк подвел итоги Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Украины.

Беленюк был одним из кандидатов на должность президента НОК, однако проиграл выборы Вадиму Гутцайту.

Исполком находится в Украине и может в офлайн-режиме принять участие в мероприятии, которое проходит раз в четыре года, когда избирается президент НОК Украины. Выборы проходили в онлайн-формате и на платформе, предложенной НОК: так сказать, «на чужом поле». Но мы ни на что не жалуемся.

Суть моего мнения очень проста. Во-первых, эта ассамблея. Исполком неожиданным образом проголосовал за месяц до мероприятия. У нас не было много времени для подготовки. И для меня это стало своеобразной неожиданностью, потому что я не планировал погружаться в эту историю.

Ко мне подошли представители разных федераций, спортивные функционеры и сказали, что они не могут жить в настоящей парадигме, поэтому попросили возглавить их движение сопротивления».