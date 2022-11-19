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Беленюк: «Представители разных федераций попросили меня возглавить их сопротивление»

Олимпийский чемпион рассказал, почему он баллотировался в президенты НОК
Olympics
09:10
Беленюк: «Представители разных федераций попросили меня возглавить их сопротивление»
Фото: Facebook Беленюка

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк подвел итоги Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Украины.

Беленюк был одним из кандидатов на должность президента НОК, однако проиграл выборы Вадиму Гутцайту.

«У меня нет особых замечаний. Единственное: почему именно в таком формате было решено провести ассамблею, учитывая, что у нас постоянные отключения электроэнергии, сбивается интернет-соединение?

Исполком находится в Украине и может в офлайн-режиме принять участие в мероприятии, которое проходит раз в четыре года, когда избирается президент НОК Украины. Выборы проходили в онлайн-формате и на платформе, предложенной НОК: так сказать, «на чужом поле». Но мы ни на что не жалуемся.

Суть моего мнения очень проста. Во-первых, эта ассамблея. Исполком неожиданным образом проголосовал за месяц до мероприятия. У нас не было много времени для подготовки. И для меня это стало своеобразной неожиданностью, потому что я не планировал погружаться в эту историю.

Ко мне подошли представители разных федераций, спортивные функционеры и сказали, что они не могут жить в настоящей парадигме, поэтому попросили возглавить их движение сопротивления».


Комментарий Гутцайта, в котором он рассказал о своих планах на должности президента НОК.

Сергей Остапенко
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Жан Беленюк

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