Гутцайт: «Баху и Инфантино нужно приехать к нам в Украину, и увидеть, как россияне убивают наших людей»
Гутцайт – президент Национального олимпийского комитета Украины
Олимпийский чемпион получил более 80% голосов
17 ноября 17:58
Фото: НОК України
17 ноября определился новый президент Национального олимпийского комитета Украины.
Главой организации стал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, получивший 123 голоса. За его конкурентов Жана Беленюка и Игоря Малинского проголосовали 22 и 2 человека соответственно.
Последняя речь Сергея Бубки в должности президента НОК Украины.
Комментарии 3
Гутцайту удачи