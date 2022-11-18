Шевченко покинул должность в НОК спустя день после назначения и объяснил причину такого решения
НОК без двух Андреев. Павелко вслед за Шевченко приостановил свое членство
По словам президента УАФ, состоявшим в партии «опзж» не место в организации
18 ноября 17:57
Павелко и Шевченко / Фото - УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко в своем Facebook заявил о приостановке членства в НОК после обнародования его состава.
Итоги вчерашней ХХХVIІ Генеральной ассамблеи НОК Украины вызвали огромный резонанс в обществе. Что абсолютно закономерно, учитывая избрание в состав членов НОК представителей запрещенной в Украине партии «опзж».
В то время как весь мир бойкотирует участие российских спортсменов в соревнованиях всех уровней, в состав украинского олимпийского комитета включают лиц от пророссийских политических группировок. Я лично голосовал против соответствующих решений.
Поэтому, как участник Ассамблеи и представитель команды НОК, приостанавливаю свое членство в Комитете до тех пор, пока ситуация не будет исправлена. Тысячи наших воинов не для того жертвуют своими жизнями, чтобы скандальные друзья россии продолжали здесь лоббировать свои и нашего врага интересы.
Ранее от должности вице-президента НОК отказался Андрей Шевченко.
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