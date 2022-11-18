НОК без двух Андреев. Павелко вслед за Шевченко приостановил свое членство

Павелко и Шевченко / Фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко в своем Facebook заявил о приостановке членства в НОК после обнародования его состава.

В то время как весь мир бойкотирует участие российских спортсменов в соревнованиях всех уровней, в состав украинского олимпийского комитета включают лиц от пророссийских политических группировок. Я лично голосовал против соответствующих решений.

Поэтому, как участник Ассамблеи и представитель команды НОК, приостанавливаю свое членство в Комитете до тех пор, пока ситуация не будет исправлена. Тысячи наших воинов не для того жертвуют своими жизнями, чтобы скандальные друзья россии продолжали здесь лоббировать свои и нашего врага интересы.