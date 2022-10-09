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Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Спортивный директор МОКа встретился с украинскими дзюдоистами на ЧМ

Кит Макконнелл поддержал спортсменов
Olympics
09 октября 20:02
Спортивный директор МОКа встретился с украинскими дзюдоистами на ЧМ
Фото: НОК Украины
Спортивный директор Международного олимпийского комитета Кит Макконнелл во время визита на чемпионат мира по дзюдо, особое внимание уделил сборной Украины. Цитирует НОК Украины.

Сегодня я особенно рад встретиться с украинской командой. С начала российского вторжения и вооруженного конфликта мы работали с НОКами и международными федерациями, чтобы спортсмены могли иметь максимальную поддержку.

Даже если спортсмены могут тренироваться за пределами страны, все они имеют семьи дома, поэтому не бывает ничего идеальным, но мы можем предложить безопасность и место для тренировок. К сожалению, мы не можем решить все. В этом смысле то, что делала IJF, очень необходимо. Я считаю, что это и есть основной смысл международного спорта.


Ранее Гутцайт прокомментировал заявку Украины на проведение ЧМ по футболу в 2030 году.
Денис Седашов
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МОК

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