Чемпион Украины погиб на войне против России, ему было 26 лет
У спортсмена осталась жена и маленькая дочка
около 4 часов назад
На войне погиб украинский легкоатлет Виталий Рымарук, специализировавшийся в метании диска. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ).
«Ми висловлюємо глибокі співчуття родині героя та дякуємо йому за його мужність та відданість. Завдяки таким людям, як він, ми маємо шанс жити і продовжувати боротися.
Закликаємо світову спільноту звернути увагу на черговий злочин, скоєний державою-агресором. Цього не повинно бути. Ще одна втрата, яка розбиває серце української легкоатлетичної родини».
Виталию было 26 лет. Рымарук был чемпионом Украины среди молодежи и призером юниорского уровня. У него осталась жена и маленькая дочь.
Ранее в боях с россиянами погиб титулованный украинский спортсмен.
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