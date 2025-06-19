Фьюри хочет в течение года стать чемпионом мира
Хьюи установил себе срок
около 4 часов назад
Фото: REX
Отец и тренер Хьюи Фьюри (30-3, 17 KO) Питер Фьюри в интервью boxingnewsonline.net назвал ближайшие планы своего подопечного:
В начале года Хьюи всем сказал, что его не остановить, пока мы не выиграем титул чемпиона мира. Он человек слова.
Мы сейчас наращиваем темп для борьбы за титул. Он отлично работает в тренажерном зале, он именно там, где ему нужно быть. Он демонстрирует калибр чемпиона мира, который позволит ему в это же время в следующем году обмотать пояс вокруг талии.
Напомним, что Хьюи вернется на ринг в июне.
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