Отец и тренер Хьюи Фьюри (30-3, 17 KO) Питер Фьюри в интервью boxingnewsonline.net назвал ближайшие планы своего подопечного:

В начале года Хьюи всем сказал, что его не остановить, пока мы не выиграем титул чемпиона мира. Он человек слова.

Мы сейчас наращиваем темп для борьбы за титул. Он отлично работает в тренажерном зале, он именно там, где ему нужно быть. Он демонстрирует калибр чемпиона мира, который позволит ему в это же время в следующем году обмотать пояс вокруг талии.