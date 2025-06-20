Магучих назвала ключевой старт в 2025 году
Ярослава имеет большие ожидания от чемпионата мира в Японии
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих перед этапом Бриллиантовой лиги в Париже заявила Суспільне Спорт, какой старт считает главным в 2025 году:
На этом этапе в Париже и вообще сейчас у нас нет такого, что я должна прыгнуть именно такую-то высоту, просто нужно еще раз отточить разбег, навыки, чтобы быть готовой. Все же основной старт – это чемпионат мира в Токио, кстати, там буду отмечать свой день рождения. Поэтому мы готовимся к ЧМ, показывать основной результат хочется там. Но (так) бывает: все звезды сошлись, оп – и прыгнула, и если это произойдет раньше, то будет классно.
Напомним, что накануне Яся стала второй на этапе БЛ в Стокгольме.
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