Бразилия экспериментальным составом уступила Камеруну, но выиграла группу

Тите дал отдохнуть основным исполнителям

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В заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2022 сборная Бразилии уступила Камеруну.

Главный тренер «селесао» Тите выпустил в данном матче экспериментальный состав. Тем не менее, даже резервисты владели преимуществом в игре.

После перерыва камерунцы сумели выровнять игру. И в компенсированное время Абубакар наказал соперника за расточительство. Форвард оставил свою команду в меньшинстве из-за второй желтой за снятие футболки.

Бразилия набрала 6 очков и выиграла группу G. Швейцария – вторая по дополнительным показателям. Камерун опередил Сербию на три балла, избежав звания аутсайдера.

ЧМ-2022. Группа G, третий тур

Камерун – Бразилия 1:0

Гол: Абубакар, 90+2

Камерун: Эпасси, Фэ, Эбосс, Ву, Толо, Кунде (Нтчам, 68), Замбо-Ангисса, Нгамале (Нгом-Мбекели, 86), Шупо-Мотинг, Абубакар, Мбемо (Токо-Экамби, 64).

Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Милитао, Бремер, Теллес (Маркиньос, 54), Фред (Бруно Гимараэс, 55), Фабиньо, Габриэл Жезус (Педро, 64), Родриго (Эвертон Рибейро, 55), Мартинелли, Антони (Рафинья, 79).

Предупреждения: Толо, Кунде, Фэ, Абубакар – Милитао, Бруно Гимараэс

Удаление: Абубакар