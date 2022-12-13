«Полесье» и ЛНЗ выиграли свои группы Первой лиги. «Карпаты» и «Оболонь» – вторые
Экс-игрок «Вереса» подпишет контракт с клубом Первой лиги
Сергийчук покинул клуб в декабре
13 декабря 20:28
Фото: НК Верес
Нападающий Михаил Сергийчук нашел себе новый клуб.
Он подпишет контракт с клубом Первой лиги. У него есть договоренность с ЛНЗ.
Первую половину сезона форвард провел в «Вересе». Правда в декабре он покинул клуб.
На его счету 14 матчей и один забитый мяч.
ЛНЗ лидирует в Первой лиге в группе Б.
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