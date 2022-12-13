Экс-игрок «Вереса» подпишет контракт с клубом Первой лиги

Сергийчук покинул клуб в декабре

Фото: НК Верес

Нападающий Михаил Сергийчук нашел себе новый клуб.

Он подпишет контракт с клубом Первой лиги. У него есть договоренность с ЛНЗ.

Первую половину сезона форвард провел в «Вересе». Правда в декабре он покинул клуб.

На его счету 14 матчей и один забитый мяч.

ЛНЗ лидирует в Первой лиге в группе Б.