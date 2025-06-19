Павел Василенко

Международная федерация футбола (ФИФА) заблокировала более 10 миллионов комментариев в рамках борьбы с разжиганием ненависти. Программное обеспечение ФИФА проанализировало около 33 миллионов постов и 15 000 профилей в социальных сетях.

Система была впервые представлена ​​во время чемпионата мира 2022 года в Катаре и стала доступна всем членам организации год назад. ФИФА уже использовала эту услугу на 23 турнирах, включая отборочные и товарищеские матчи.

Он также доступен командам на Клубном чемпионате мира в США. По данным агентства DPA, искусственный интеллект также используется для попытки скрыть оскорбительные комментарии от пользователей.