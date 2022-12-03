Камерун впервые за 10 лет выиграл матч чемпионата мира. У Бразилии

До этого последняя победа была в 2002-м году

Фото: As

Камерун обыграл Бразилию (1:0) в матче ЧМ-2022.

Это первая победа африканской команды на чемпионате мира за 10 лет. До этого было 9 матчей без побед.

Последнюю победу на ЧМ Камерун одержал аж в 2002-м году. Тогда обыграли Саудовскую Аравию (1:0).

Впрочем, победа над Бразилией не позволила команде выйти в плей-офф. Она заняла третье место.

Однако, Камерун оборвал рекордную серию Бразилии на чемпионатах мира.