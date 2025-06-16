Наставник молодёжной сборной Украины Унаи Мельгоса подвёл итоги матча 2 тура группового турнира Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0). Его слова приводит Суспільне.

Думаю, что мы провели хорошую, сильную работу, выиграв матч. Это было для нас очень трудно. Лично я считаю, что мы больше контролировали матч, были лучше в плане структуры игры. Мы забили, а потом начали думать, что же произойдет если они забьют - хотим сохранить [счет] то, что имеем. Но всегда трудно оставаться в матче до самого конца.

Финляндия в первом тайме не создала много шансов. Мы выглядели хорошо, контролировали игру. Во втором тайме, учитывая период матча, им нужно было систематически идти вперед. Да, они шли вперед, но очевидных моментов было немного, - сказал Мельгоса.