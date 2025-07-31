Лионель Месси прокомментировал свою готовность после пропущенного матча в МЛС. Форвард Интер Майами не сыграл в поединке против Цинциннати (0:0) из-за дисквалификации, которую он получил за отказ участия в матче звезд.

Аргентинец вернулся на поле в игре против мексиканского Атласа (2:1) в рамках группового этапа Кубка Лиг, проведя весь матч.