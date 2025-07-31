Месси: «Чем больше матчей я провожу, тем лучше физически себя чувствую»
Аргентинец прокомментировал свою физическую форму после дисквалификации
около 2 часов назад
Лионель Месси прокомментировал свою готовность после пропущенного матча в МЛС. Форвард Интер Майами не сыграл в поединке против Цинциннати (0:0) из-за дисквалификации, которую он получил за отказ участия в матче звезд.
Аргентинец вернулся на поле в игре против мексиканского Атласа (2:1) в рамках группового этапа Кубка Лиг, проведя весь матч.
Правда в том, что было непросто из-за жары и того, что я пропустил предыдущий матч. Возможно, кажется, что отдых — это хорошо, но для меня это на самом деле даже хуже, потому что я хочу играть. Чем больше матчей я провожу, тем лучше физически себя чувствую. Мне не дали сыграть в прошлом матче, и я почувствовал это в первом тайме игры с Атласом. Главное, что мы победили — сказал Лионель Месси.
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