Лионель Месси был признан лучшим игроком встречи между Интер Майами и Порту (2:1) во втором туре группового этапа Клубного чемпионата мира. Победный гол аргентинец забил на 54-й минуте ударом со штрафного, что и принесло американскому клубу важные три очка.

Эта награда стала для Месси уже 395-й в карьере как лучшего игрока матча с момента его профессионального дебюта в 2003 году.

Большую часть карьеры Лионель Месси провел в Барселоне, которую покинул в 2021 году. После этого два сезона выступал за ПСЖ, а ныне является лидером Интер Майами, где продолжает играть и впечатлять результативностью.

Следующий матч Интер Майами проведет 24 июня против Палмейраса в рамках третьего тура группового этапа.