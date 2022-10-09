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Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Павелко: «Уверен, болельщики в восторге от жребия Украины в отборе на Евро-2024»

Президент УАФ прокомментировал попадание на финалистов последнего континентального первенства
Футбол Сборная Украины
09 октября 17:21
Павелко: «Уверен, болельщики в восторге от жребия Украины в отборе на Евро-2024»
Андрей Павелко / Фото: УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко поделился мнением по поводу результатов жеребьевки отбора на Евро-2024. Слова функционера передает пресс-служба УАФ.

Я уверен, что все болельщики в восторге от такого жребия. Мои коллеги из других футбольных ассоциаций говорят, что это «группа смерти». Но я считаю, что это возможность для наших футболистов и нашей страны показать всему миру, что мы не боимся громких имен и готовы дать бой. Я уверен, что только результаты в этой группе покажут, был этот жребий хорошим или плохим.

У наших игроков будет возможность встретиться с топ-соперниками. Нам удалось быть в одной группе с двумя действующими финалистами чемпионата Европы. Это важный для наших футболистов этап, чтобы доказать себе и всему миру, что мы способны играть на равных с такими противниками.

Уверен, что Мальта и Северная Македония будут хорошими соперниками как для нас, так и для Италии с Англией. Однако все покажет футбольное поле.

У меня есть важная задача для наших игроков, чтобы они помнили, что у нас страна, которую защищают наши воины и герои. Очень хотелось бы всем, чтобы матчи с нашими соперниками прошли в Украине — в Киеве, Одессе, Львове, Донецке, Крыму. Наши герои, ВСУ, дают нам возможность играть в футбол. Мечта наших болельщиков – побеждать всех соперников.

Так что увидим, жребий очень необычный. Но я уверен, что нашим футболистам все по силам. Слава Украине! Героям слава!

Ранее попадание на Италию и Англию прокомментировал главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Павелко Евро-2024 УАФ

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