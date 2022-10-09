Павелко: «Уверен, болельщики в восторге от жребия Украины в отборе на Евро-2024»

Андрей Павелко / Фото: УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко поделился мнением по поводу результатов жеребьевки отбора на Евро-2024. Слова функционера передает пресс-служба УАФ.

У наших игроков будет возможность встретиться с топ-соперниками. Нам удалось быть в одной группе с двумя действующими финалистами чемпионата Европы. Это важный для наших футболистов этап, чтобы доказать себе и всему миру, что мы способны играть на равных с такими противниками.

Уверен, что Мальта и Северная Македония будут хорошими соперниками как для нас, так и для Италии с Англией. Однако все покажет футбольное поле.

У меня есть важная задача для наших игроков, чтобы они помнили, что у нас страна, которую защищают наши воины и герои. Очень хотелось бы всем, чтобы матчи с нашими соперниками прошли в Украине — в Киеве, Одессе, Львове, Донецке, Крыму. Наши герои, ВСУ, дают нам возможность играть в футбол. Мечта наших болельщиков – побеждать всех соперников.

Так что увидим, жребий очень необычный. Но я уверен, что нашим футболистам все по силам. Слава Украине! Героям слава!